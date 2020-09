Fir vill Leit war et en aussergewéinleche Summer – jiddefalls wat d'Vakanzegewunnechten ubelaangt.

Duerch d'Pandemie, zoue Grenzen a Risikogebidder hunn dann effektiv och, den éischte Bilanen no, méi Lëtzebuerger Vakanz Doheem gemaach. Wéi zum Beispill ronderëm de Stauséi, wat och deelweis zu Iwwerlaaschtung vun de Plagë gefouert huet.

De Marco Schank, Buergermeeschter vun Esch-Sauer, gëtt ze bedenken, dass d'Plagë wuel dem Staat gehéieren, ma zum groussen Deel vun de Gemengen ënnerhale ginn. An och, wann een duerch méi Police-Presenz an engem Reservéierungssystem d'Situatioun an de Grëff krut, misst ee fir déi nächst Saison och nach iwwer aner Detailer nei diskutéieren. Zum Beispill doriwwer, ob en Naturpark-Ranger géif Sënn maachen a wéi Gemenge fir hir Aarbecht, dës Plazen z'ënnerhalen, dobäi ënnerstëtzt ginn. Dat si jiddefalls zwee vun de Punkten, déi elo als Bilan gezunn ginn.

E Bilan gezunn, dat huet och schonn den Tourismusministère. 70 Prozent vun de Lëtzebuerger géifen eist Land mëttlerweil als Vakanzen-Destinatioun gesinn. An och d'Iwwernuechtung-Bonge vu 50 Euro wieren e grousse Succès gewiescht. 45 Prozent vun deene goufen am Norde vum Land ageléist.