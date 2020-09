D'Militärmusek ass an déiwer Trauer - mam André Reichling ass ee vun de laangjärege Cheffe vun der Militärmusek verscheet.

De Lieutnant-Colonel André Reichling war tëscht 1986 an 2011 Dirigent vun der Musek an de Virgänger vum aktuellen Chef Jean-Claude Braun. Den devouéierten Museker war gebierdeg vun Déifferdeng/Fuussbann an war - éier hien Dirigent gouf - Trompettist am Ensemble vun der Militärmusek.

Den André Reichling war net nëmmen Dirigent mee och Arrangeur a Komponist; sou ënnert anerem vun der offizieller NATO-Hynm, déi 1989 am Kader vum 40. Anniversaire vun der NATO verfaasst gouf.

Virum André Reichling war de Pierre Nimax Senior de Chef vun der Militärmusek.