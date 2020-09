Et ginn nei Erkenntnisser, wat d'Parkinson-Krankheet ubelaangt. En Duerchbroch fir d'Fuerscher vum "Luxembourg Center for Systems Biomedicine".

Um Ursprong steet en eenzegaartege Prozess: D'Fuersche mat gespenten Hautzelle vu Lëtzebuerger Patienten. De Schlëssel zum Erfolleg läit an der Zesummenaarbecht vum "Luxembourg Center for Systems Biomedicine" mat der Parkinson Research Clinic, der Biobank an dem Fond National de la Recherche. Wärend 7 Joer huet d'Team vum LCSB zesumme mat internationale Kolleege geschafft. "Eng ganz seele Mutatioun, déi um Ursprong vu Parkinson ass, konnt net just identifizéiert ginn. Ma och d'Manéier, wéi déi Mutatioun derzou bäidréit, dat de Patient krank gëtt, konnt entschlësselt ginn", sou den Dokter Ibrahim Boussaad vum Luxembourg Centre for Systems Biomedicine.

D'Fuerscher ronderëm de Prof. Dr. Rejko Krüger hunn deemno an den Zelle vun engem Patient Substanzen entdeckt, mat deenen et méiglech gëtt, op d'mannst zum Deel, d'Parkinson-Krankheet ze heelen. Klinesch Tester um Mënsch, wat e Medikament ubelaangt, gouf et bis elo nach keng. Just a Kulturen am Labo.

E wichtege Schrëtt am Kampf géingt déi, no Alzheimer, zweet heefegst neurodegenerativ Krankheet. Hautdesdaags gëtt geschat, datt iwwer 7 Millioune Mënsche weltwäit Parkinson hunn. Bannent den nächsten 20 Joer kéint sech déi Zuel verduebelen. D'Mënsche ginn ëmmer méi al. Eng aner Ursaach ass d'Belaaschtung vun onser Ëmwelt, duerch zum Beispill Pestiziden. Dat virop bei Leit, déi ierflech virbelaascht sinn.