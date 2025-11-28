D'Leit informéiere sech ëmmer méi via Internet a Sozial Medien
Dat ass eng vun de Conclusiounen, déi aus dem MediaLux-Rapport vun der Uni Lëtzebuerg ervir ginn.
D'Claudia Kollwelter huet mat engem vun den Auteuren iwwert d'Tendenzen an d'Constate geschwat:
De Raphaël Kies vun der Uni Lëtzebuerg betount, datt d'Zil vum Rapport et war ze wëssen, wéi d'Leit zu Lëtzebuerg sech informéieren, wéi se Medien benotzen a wéi vill Vertrauen se nach doran hunn. Kloer wier, déi Jonk informéiere sech komplett anescht wéi de Rescht vun der Populatioun. Bei den eelere Leit sinn déi traditionell Medien wéi Zeitung, Radio an Tele nach ëmmer vir bäi, bei de Jonken dominéieren d'Sozial Medien:
Beaucoup de gens sont conscients qu 'en utilisant les médias sociaux, ils ne sont pas confrontés à une pluralité d'informations, parce que les algorithmes viennent confirmer et même renforcer des opinions qu 'on a déjà. Et en dépit de cela, les gens continuent à s 'informer à travers les réseaux sociaux.
Zu Lëtzebuerg confirméiert sech donieft déi generell Tendenz, datt d'Leit ëmmer manner Vertrauen an déi professionell Medien hunn:
On constate quand même une méfiance qui est même assez présente contre le journalisme, où quand même il y a un tiers des gens qui considèrent que le travail de journaliste professionnel n 'est pas indépendant par rapport aux pressions politiques ou par rapport aux pressions économiques. Un autre tiers qui se situe plus ou moins au milieu et un tiers qui est satisfait par rapport au travail du journaliste professionnel.
Beim Vertrauen an d'Medien weist de Rapport och, datt et zolidd Ënnerscheeder ginn deemno wéi eng politesch Astellung d'Leit hunn:
Plus on est pour un vote pour un parti protestataire, ou on a tendance à dire je ne vais pas voter, plus on aura tendance à être méfiant vis -à -vis du journalisme professionnel, et à la limite à préférer les informations qui viennent des proches, des amis etc. qu 'on partage. Donc là il y a une tendance très claire.
De Rapport géif sech natierlech un d'Medien selwer riichten, och un d'Politiker, mee eigentlech u jidder eenzelen vun eis, betount de Raphaël Kies:
On vie, de plus en plus, quasiment à l 'intérieur des médias, on ne peut pas, on ne peut pas l 'ignorer, vous allez dans la rue, tout le monde est sur son téléphone, ce qui est un peu pathétique, mais c 'est la réalité, c 'est comment les gens, c 'est le contexte médiatique dans lequel en vie qui est omniprésent.
De Rapport baséiert op engem Sondage, dee virun an no de Wale vun 2023 gemaach gouf a bei deem 1.600 Leit matgemaach hunn.
An am Januar nächst Joer gëtt e weidere Sondage gemaach. De Rapport dovu gëtt dann am Fréijoer 2026 presentéiert.