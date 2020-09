D'Kommissioun wëll ë.a. wëssen, firwat Govsat, d'Gesellschaft déi de Satellit hätt solle bedreiwen, mëttlerweil net méi um Projet interesséiert ass.

An der Chamber ass de Kalenner vun dëser Woch un nees gutt gefëllt, an e Méindeg de Mëtte steet an der Budget-Kontrollkommissioun e Projet um Ordre du jour, iwwert dee scho vill gestridde gouf - de Militärsatellit LUXEOSys.

LUXEOSys / De Reportage vum Fanny Kinsch

Dee gëtt nämlech e gutt Stéck méi deier, wéi ugangs geduecht - 309 Milliounen Euro am Plaz vun den 170 Milliounen Euro, déi am Projet de loi virgesi waren, deen 2018 just virun de Wale gestëmmt gouf. Am Mäerz dëst Joer hat de gréngen Arméiminister François Bausch, deen de Satellitteprojet vu sengem sozialistesche Virgänger Etienne Schneider geierft huet, en neie Gesetzprojet an d'Chamber bruecht, fir de Budget op 350 Milliounen ze héijen - wouropshin d'Deputéiert an der Budget-Kontroll-Kommissioun Erklärunge gefuerdert hunn.

Zënter deem krute si en Audit vun der Consulting Firma PwC presentéiert an hunn eng Rei Leit zum Thema gehéiert, dorënner den deemolegen Arméidirekter Patrick Heck an de fréiere Minister Etienne Schneider. Deemno soll d'Augmentatioun ënnert anerem drop zeréckzeféiere sinn, datt zwou Buedem-Antenne vum Satellit net kënnen um Härebierg installéiert ginn, ma am Plaz zu Redu an der Belsch.

67 Milliounen Euro koumen dobäi, well verschidden Elementer, wat d'Maintenance ugeet, net am urspréngleche Gesetzprojet virgesi waren. D’Arméi sollt de Satellit selwer geréieren, hätt awer net déi néideg Kompetenzen, wéi sech erausgestallt hätt. Kuerz virum Summer hat de Minister annoncéiert, datt awer manner Méikäschten dobäi kommen, wéi am Mäerz geduecht, de ganze Budget kënnt deemno nach op 309 am Plaz 350 Milliounen Euro.

Ma fir d'Deputéiert, besonnesch vun der Oppositioun, stinn ëmmer nach vill Froen am Raum. D'Presidentin vun der Budgetskontrollkommissioun, d'CSV-Deputéiert Diane Adehm hat no der Entrevue mam Etienne Schneider nach Doutten, op d'Marché public Gesetz respektéiert gouf, wéi déi italienesch Firma OHB-I de Kontrakt fir d'Constructioun vum Satellit krut. Iwwerdeems leeft géint Hitec, eng kleng Lëtzebuergesch Entreprise, déi d'Antenne baue soll, eng Enquête wéinst Abus de biens sociaux, bei där bis ewell 5 Persounen inculpéiert goufen, wéi d'Lëtzebuerger Land Enn August gemellt huet.

D'Budgetskontrollkommissioun wëll och wëssen, firwat Govsat, d'Gesellschaft déi de Satellit hätt solle bedreiwen, mëttlerweil net méi um Projet interesséiert sinn. Déi Responsabel kommen de 25. September an d'Kommissioun.

Dëse Méindeg ass et awer nach un engem anere Personnage - dem Chef vum Etat Major vun der Arméi Alain Duschène, wuel fir Explikatiounen ze ginn, firwat d’Antennen net op den Härebierg kommen a firwat d’Arméi de Satellit a seng Biller net selwer geréiere kann.

Bis November soll de Gesetzesprojet LUXEOSys an der Chamber gestëmmt gi sinn, fir datt de Lancement vum Satellit wéi geplangt ka geschéien. 2022 soll de LUXEOSys-Satellit an d'Äerdorbit geschoss ginn.