Et ware schwéier Reprochen, déi den OGBL un d'Direktioun vun der Fondatioun Kräizbierg geriicht huet. De Verwaltungsrot huet elo reagéiert.

An den 9 Atelieren um Kräizbierg dréint et den Ament wéinst der Pandemie e bësse mi lues. 114 behënnert Persoune sinn hei agestallt, si gi vun 38 sougenannten Encadrante betreit.

D’Aarbechtsklima wär zanter enger Zäit scho schlecht. Esou de Michael Ferreira, President vun der Personaldelegatioun vun den Atelieren: Iwwer d’Direktioun si Menacen opgetaucht, Ënnerdréckungen an d’Leit fille sech gemobbt. An et ass ëmmer méi oft de Fall, dass d’Leit Angscht hunn ze schaffen. Duerch den Drock an e vergréisserten administrativen Opwand hätten d’Encadrante manner Zäit, fir sech ëm déi behënnert Mataarbechter ze këmmeren. Verschiddener hätte souguer gekënnegt. Och dat géif d’Stëmmung drécken.

D’Direktioun wëll zu de Virwërf keng Stellung huelen.

De Verwaltungsrot iwwerdeems huet um Méindeg decidéiert, fir esou séier wéi méiglech en onofhängegen externen Expert ze beoptragen, d’Situatioun ze analyséieren an eventuell och Virschléi ze maachen.

Dat wier de Beweis, datt de Verwaltungsrot all d’Doleance géif ganz eescht huelen a wéilt drop reagéieren, seet de Jeannot Berg, Member vum Verwaltungsrot a President vum Direktiounskommitee.

Personal an Direktioun kréien dernieft d’Méiglechkeet, eng extern Mediatioun bäizezéien, fir hir Konflikter ze léisen. De Sozialdialog wär wichteg a sollt och weiderhin tëscht der Direktioun an dem Personal stattfannen.

Dat kéint sech éischte Reaktiounen aus der Beleegschaft no awer als schwiereg erweisen.

Et géif e grousse Vertrauensbroch tëscht der Beleegschaft an der Direktioun ginn, seet de Joel Delvaux vum OGBL. D’Beleegschaft kéint sech schwéier virstelle mat der haiteger Direktioun iwwerhaapt nach e Sozialdialog opzehuelen. Vill méi bestéing d’Angscht, datt déi ugekënnegt Mesuren d’Situatioun just an d’Längt zéien...

De Verwaltungrot kënnt nächst Woch nees zesummen an ënnersträicht, et wéilt een d’Problemer um Kräizbierg séier léisen.

Ausserdeem soll an Zukunft jeeweils ee Personalvertrieder vun der Fondatioun, vun den Atelieren a vun de Behënnerte Mataarbechter als konsultative Member un de Sëtzungen am Conseil kënnen deelhuelen.