Wierdeg Aarbechtskonditioune fir Leit, déi eisen Dreck ewechmaachen. Dat ass d'Fuederung vum OGBL, dem CID Fraen an Gender an der asbl Time for Equality.

Eng nei Etüd vum Liser weist, datt grad am Botzsecteur den niddregste Loun bezuelt gëtt, datt d'Aarbechtskonditioune méi schlecht si wéi an allen anere Branchen an datt d'Erneierung vum Kollektivvertrag op der Plaz trëppelt.

D'Zuel vun de Botzfirme sinn tëscht 2009 an 2019 ëm 102 Prozent geklommen, op 170. Dat war méi eng héich Croissance wéi de Rescht vun der Wirtschaft an zugläich sinn d'Aarbechtskonditiounen a Paie vun de Beschäftegte méi schlecht wéi iwwerall soss, méi CDDen an och nach extrem kuerzer.

Ronn 11.200 Leit, haaptsächlech Fraen, schaffe bei Botzfirmen. 53 Prozent hunn déi portugisesch 23 Prozent déi franséisch Nationalitéit. 55 Prozent hunn op d'mannst ee Kand ënner 19 Joer.

De Prozentsaz vun den Depressiounen bei de Beschäftegte wär erschreckend, begrënnt duerch déi prekär Aarbechtsbedingungen.

8.000 Botzfrae wäre bei Privatstéit ugemellt, dobäi kënnt eng Donkelziffer vu Leit déi, schwaarz schaffen.

E Méindeg de Mëtteg war et d'Revendicatioun, fir och d'Botzpersonal an de sektorielle Kollektivvertrag, deen elo mat de Botzfirmen ausgehandelt gëtt, eranzehuelen. E Kollektivvertrag, wou den OGBL substantiell Verbesserunge wëllt, d'Patronat awer net méi wéilt maachen, wéi am Code de travail virgesinn ass.