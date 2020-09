Och bei der Rentrée vun der Acel, der Studentevertriedung, bleiwen déi international Restriktioune fir d'Lëtzebuerger Studenten e grousse Problem.

Zanter, datt Lëtzebuerg als Risikogebitt a verschiddene Länner klasséiert gouf, hätt een eng 279 Ufroe kritt, fir e gratis Corona-Test geschéckt ze kréien. 270 dovu waren eleng fir de Retour op d'Uni an Däitschland. Iwwert de Weekend wär een och nees mat Demanden iwwerrannt ginn.

Rentrée bei der Acel / Reportage Tim Morizet

Den europäesche Gedanke steet dëser Deeg net ëmmer am Virdergrond, kritiséiert de President vun der Acel, de Sven Bettendorf. Dat hätt sech - op en neits - wärend der Pandemie bewisen. Eng Zäit, wou och eng méi jonk Generatioun nees mat Restriktiounen op de Grenze liewe muss.

Grousse Sujet, dat lescht akademescht Joer, war awer och d'GIS, déi éisträichesch Medie-Gebühr, esou de Benjamin Kinn, Vizepresident vun der Acel.

„Dat ass d'Gebühren-Info-Service, also eng Multimedia Steier, déi ee muss bezuelen, wann een an Éisträich wunnt. De Moment ass et leider just méiglech, sech vun dëser Steier ze befreien, wann een eng éisträichesch sozial Bourse kritt. Dat ass awer eng grouss Problematik, well dat ass eng Diskriminéierung par Rapport zu Lëtzebuergeschen an awer och aneren europäesche Studenten.“

Wann eng Bourse Social aus engem Land unerkannt gëtt, also eng Exoneratioun bitt, da misst dat och fir aner Länner gëllen, esou d'Acel. Kritik gouf et och um däitsche KFZ-Gesetz – e Problem fir eng Rëtsch Studenten.

„Et si virun allem Studenten a Rheinland-Pfalz ugehale ginn an déi krute reprochéiert, Geld hannerzunn ze hunn. Dat well hiren Auto zu Lëtzebuerg ugemellt war, eng Lëtzebuerger Plack hat an och d'Assurance zu Lëtzebuerg bezuelt ginn ass. Mir kruten déi Fäll elo verworf – et ass jo och esou, datt et an Europa keng duebel Besteierung gëtt.“

Et wier awer esou, datt Lëtzebuerger Studenten no enger gewëssener Zäit hir Autoe missten an Däitschland umellen, wa se fir hir Studien do wunnen. Eng europäesch Direktiv sollt dat verhënneren, ma Däitschland huet dëst nach net ratifizéiert.

Vill Evenementer vun der Acel sinn dëst Joer ausgefall. D'Studentefoire awer soll méi oder manner normal vum 12. bis den 13. November iwwert d'Bün goen. Komplett digital. De Ministère wier dobäi, de Site fir d'Umeldungen an alles fäerdeg ze maachen, esou d'Acel.

40 Cerclen, d'Acel selwer an och aner Institutioune wäerten déi Deeg digital vertruede sinn an op Froen äntweren.