Um Dënschdeg war déi feierlech Zeremonie, bei där de Generol Steve Thull de Poste vum Chef d'Etat-Major vum Generol Alain Duschène iwwerholl huet.

De Generol Alain Duschène geet no 42 Joer um Härebierg a Pensioun an de Generol Steve Thull gëtt den 19. Chef d'Etat-Major an der Geschicht vun der Lëtzebuerger Arméi. Dat an Zäiten, wou Krisen, wéi d'Covid-Pandemie, den Tornado oder Iwwerschwemmungen, hei am Land dem Militär eng Visibilitéit ginn hunn, wéi zanter Joerzéngten net. Elo gëllt et, d'Arméi ze moderniséieren, och fir den internationalen Aufgabe gerecht ze ginn. Eng Zukunft, an där Lëtzebuerger Militär-Dronen a -Fligere steiere wäerten. Den A400M soll d'nächst Woch eng éischt Kéier um Findel landen.

"Déi geopolitesch Verännerungen, déi mer den Ament erliewen, sou wéi déi net ze stoppen Digitalisatioun, verlaange vun eis adequat Äntwerten, fir och an der Zukunft eisem Aufgabespektrum gerecht kënnen ze bleiwen. D'Viraussetzung dofir besteet an eiser Bereetschaft, dës Verännerungen aktiv unzegoen. Dat heescht an eiser Bereetschaft, eis ze transforméieren. Dat verlaangt vill Energie. Ech zielen op Är Motivatioun an äert Engagement, fir dat ze meeschteren. Ech si prett, mäin Deel dozou bäizedroen a freeë mech, d'Zukunft vun der Arméi mat Iech zesummen am Interêt vum Land ze gestalten" sou den Message vum neie Generol Steve Thull, un d'Fraen a Männer um Härebierg.

No 42 Déngscht-Joer, dovun der dräi un der Spëtz vun der Lëtzebuerger Arméi, huet de Generol Alain Duschène mat enger ganz spezieller, leschter 'revue de la troupe' Äddi gesot, seng 3 Enkelkanner un der Hand. De Choix, als Zaldot um Bierg unzefänken, bedauert den Escher op kee Fall. Och wann et emol där méi schwéier Amenter gouf, wei d'lescht Joer beim Accident am Munitiounsdepot.

Le général Steve Thull a été nommé chef d'État-Major de l'Armée

En date du 29 septembre 2020, la cérémonie de la remise de fonction de chef d'État-Major entre le général Alain Duschène et le général Steve Thull a eu lieu au Centre militaire à Diekirch.

En présence du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, le général Steve Thull a été nommé chef d'État-Major de l'Armée, en remplacement du général Alain Duschène, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le général Duschène avait pris la relève du général Romain Mancinelli le 29 septembre 2017.

Lors de la cérémonie, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch, a remercié le général Duschène pour son engagement constant dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'Armée luxembourgeoise. Il a ensuite souhaité la bienvenue au général Thull dans lequel il place toute sa confiance pour la poursuite des grands chantiers de l'Armée luxembourgeoise.

Le général Steve Thull a suivi sa formation en tant que candidat officier à l'École royale militaire à Bruxelles de 1987 à 1991. De 2006 à 2007, le général Steve Thull a suivi un cycle d'enseignement militaire supérieur à Paris. Au cours de sa carrière, il était entre autres chef de peloton mortiers, chef de peloton anti-char et chef de peloton éclaireurs avant de devenir commandant de compagnie. Dans la suite, il a assumé différentes fonctions d'État-Major dont celles d'officier du personnel et des relations publiques de l'Armée, de commandant adjoint du Centre militaire, d'officier adjoint à l'officier études et planification de l'Armée et finalement d'officier systèmes d'information et de communication de l'Armée. Le général Steve Thull a participé à la mission IFOR de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine et à la mission EUFOR au Tchad et en République centrafricaine.