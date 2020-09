Dat sot de Premier Xavier Bettel e Mëttwoch am fréien Nomëtten an der Chamber no enger Reunioun vun der Institutiounekommissioun.

Déi huet sech e Mëttwoch fir d'zweet, no Mëtt Juli, mam Waringo-Rapport iwwert den Haff befaasst. De Grand-Duc wär Demandeur gewiescht, fir Reformen duerchzeféieren.

Den Text, deen de Mëttwoch de Mëtte virgestallt gouf, sollt an den nächste Wochen ëmgesat ginn, sou de Staatsminister, fir deen et zu de Repercussiounen op de Staatsbudget méi Informatioune bei deem senger Presentatioun an der Chamber wäert ginn.

De Plus un Transparenz vum Haff gouf vun de Spriecher vun eenzele Fraktioune begréisst.

Dem Léon Gloden vun der CSV no steet iwwregens am Text näischt iwwert d'Grande-Duchesse. Déi méi kleng Oppositiounsparteien hunn ervirgehuewen, dass de Budget fir den Haff, wéi de Sven Clement vun de Piraten sot, "considerabel wäert an d'Luucht goen", oder dass, wéi de Marc Baum betount huet, d'Zuel vun de Leit am Organigramm vum Haff vun 107 op 142 soll eropgoen. Ëffentlech Aarbechtsplazen ze schafen, géif een ënnerstëtzen, mä dat misst net onbedéngt um Haff geschéien, sot de Vertrieder vun déi Lénk.