Déi nei Charta ass vum Arméiminister François Bausch, dem Chef d'état-major Steve Thull an dem externe Beroder Erny Gillen virgestallt ginn.

Dës éischt Charta an der Geschicht vun der Arméi ass an de leschten 18 Méint ausgeschafft ginn a Gespréicher mat Vertrieder vun der Arméi an Zivilisten.

D'Arméi wier an hire Missiounen wéinst dem Gebrauch vun ëmmer méi moderne Waffen wéi Dronen a kënschtlecher Intelligenz mat ëmmer méi ethesche Froen konfrontéiert.

Dat offiziellt Schreiwes:

Engagement, droiture et fiabilité: présentation de la première Charte des valeurs de l'armée luxembourgeoise (15.10.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la défense En date du 15 octobre 2020, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, le général Steve Thull, chef d'état-major de l'armée, et le consultant externe Erny Gillen ont présenté la première Charte des valeurs de l'armée luxembourgeoise.

Suite à une forte volonté politique et militaire de mettre davantage le volet éthique au centre des actions de l'armée luxembourgeoise, celle-ci a élaboré, au cours des derniers 18 mois, sa première Charte des valeurs dans le cadre d'un processus participatif incluant tous les échelons militaires et civils. En effet, l'utilisation d'armes ainsi que le recours à des technologies de plus en plus modernes (drones, intelligence artificielle, ...) génèrent un nombre croissant de questions éthiques liées aux différentes missions de l'armée d'aujourd'hui.

Après avoir accompagné l'armée dans ce processus participatif, Erny Gillen, fort de son expérience en matière d'éthique, a exposé la méthodologie utilisée pour le développement de cette charte des valeurs.

Ensuite, le général Steve Thull a présenté la charte et a donné des précisions sur la mise en œuvre pratique de cet outil dans le cadre de la vie quotidienne de l'armée luxembourgeoise. La Charte énonce les valeurs-phares qui constituent le fondement du métier d'armes et de la culture militaire dans l'armée luxembourgeoise: l'engagement, la droiture et la fiabilité. Ces valeurs-phares, qui gouvernent l'ambition de réussir ensemble, nourriront des réflexions au sein de l'armée luxembourgeoise menant, entre autres, à un code de conduite pour l'armée luxembourgeoise.