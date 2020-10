"D'Situatioun zu Lëtzebuerg ass méi berouegend wéi am Ausland", sot de Premier Xavier Bettel nom ausseruerdentleche Regierungsrot um Briefing fir d'Presse.

D'Regierung huet e Samschdeg keng nei legal Restriktiounen decidéiert, fir géint d'Hausse vun den neien Infektioune mam Coronavirus virzegoen. De Premier huet ënnerstrach, datt d'Zuelen och an deenen nächsten Deeg net dierften erofgoen, mä wa jiddereen erëm besser oppasst, géif een dat an deenen nächste Wochen un den Zuele gesinn. Éischt Effekter sinn eréischt no 6 bis 7 Deeg ze gesinn, also net virum nächste Weekend.

Appell vum Xavier Bettel

"Et ass nach roueg an de Spideeler"

Den d'Taux d'occupation vun de Better an de Spideeler, dat ass jo den Haaptfacteur op deen d'Regierung sech baséiert, wier den Ament niddereg a stabel. Dofir, esou de Staatsminister, wier et net den Ament, fir nei Restriktiounen ze huelen. Dat huet och d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Samschdeg den Owend um Pressebriefing confirméiert an erkläert, datt den Ament déi normal Aktivitéiten an de Spideeler och nach net mussen zeréckgeschrauft ginn.



D'Regierung mécht awer e waarmen Appell u jiddereen, déi aktuell Mesuren a Gestes Barrières ze respektéieren, grad am private Beräich a vis-à-vis vun de Leit, déi vulnerabel sinn. Donieft soll ee seng sozial Kontakter esou kleng wéi méiglech halen. Wat d'Aarbecht ugeet, recommandéiert d'Regierung iwwerall do, wou et méiglech ass, erëm vun Doheem ze schaffen.

"Féiert Buch!"



D'Paulette Lenert huet och un d'Leit appelléiert, Buch iwwert d'Kontakter ze féieren, déi een huet, well dann och d'Ekipp vum Tracing besser mat hirer Aarbecht viru kënnt an déi Leit ka kontaktéieren, déi méiglecherweis infizéiert sinn.

Centre de prélèvement um Kierchbierg

Da geet en neie Centre de prélèvement um Kierchbierg op, dësen ass an enger Annex vun der aler Nationalbibliothéik um Boulevard Konrad Adenauer. Hei kënne sech d'Leit mat Ordonnance teste loossen. Deen Zenter ass all Dag tëschent 10 a 17 Auer op.

Wann een de Verdacht huet, datt ee sech mam Coronavirus ugestach huet, rappelléiert d'Gesondheetsministesch, soll een iwwert säin Hausdokter fueren, fir esou eng Ordonnance ze kréien. Si erënnert awer drun, datt ee sech och net ze fréi dierf teste loossen. Et ass jo am Prinzip vum 6. Dag un, nodeems ee sech ugestach huet, datt den Test dat och uweist.

Nei Oplage fir Rassemblementer vun iwwer 100 Leit

Bei Rassemblementer vun iwwer 100 Leit wëllt d'Santé an Zukunft am Virfeld vum Organisateur informéiert ginn an et muss och ee Protocole sanitaire gemaach ginn.

Héich Zuele kéinten och ouni nei Mesuren agedämmt ginn

D'Regierung suivéiert d'Situatioun weider vu ganz no, se kéint och séier aus dem Rudder lafen, esou d'Paulette Lenert, mä wa mer all en Effort maachen a wa jidderee sech un dat hält, wat virgeschriwwen ass, kéint een déi héich Zuelen och erëm agedämmt kréien, ouni datt erëm Verschiddenes verbuede gëtt.



Den nächste geplangte Regierungsrot ass e Freideg, wann et néideg wier, esou de Xavier Bettel, wieren d'Ministeren awer och prett fir éischter zesummen ze kommen.