Dee Chiffer nennt d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf.

Grippevaccin / Reportage Dany Rasqué

Si schreift och, dat wieren däitlech méi Vaccinen wéi an engem normale Joer, do wieren et der nämlech just 60.000 bis 80.000. An awer geet et net duer. De President vum Syndikat vun den Apdikter hat d'lescht Woch schonn hei op der Antenn confirméiert, datt een den Ament quasi néierens méi eng Impfung kritt.

An deem Reportage hat den Alain de Bourcy och e Saz gesot, dee bei der Santé op Onverständnis gestouss ass:



"Do ass eng Circulaire komm, vun der Direktioun vun der Santé, mä déi ass awer leider eréischt erauskomm, do hate schonn 3/4 vun den Apdikten kee Vaccin méi. Do hätt ee vläicht eventuell misste méi proaktiv sinn."



An hirer Äntwert schreift d'Ministesch dës Behaaptung wier net nozevollzéien.

D'Direktioun vun der Santé hätt schonn de 7. September, ongeféier 2 Wochen, iert déi éischt Dose Vaccinen vun de Grossisten an d'Apdikten geliwwert goufen , eng Lettre-circulaire un d'Dokteren an un d'Apdikter geschéckt, an där si drop insistéiert huet, datt de Vaccin soll prioritär fir déi vulnerabel Leit sinn.

Déi Recommandatioun wier den 29. September nach emol widderholl an och nach elo, Mëtt Oktober, nach eng Kéier.

Bis Enn September sinn eng 55.000 Vaccinen geliwwert ginn, präziséiert d'Ministesch. Et wier virgesinn, dass bis Enn Oktober nach eng Kéier 30.000 Dose geliwwert ginn.

Fir Ufank Dezember wier dann nach mat 5.000 Impfungen ze rechnen, ëm déi selwecht Zäit géifen dann och nach déi 30.000 supplementär Vaccinen an der Direktioun vun der Santé ukommen, déi si am Juni, no engem Gespréich mam Syndikat vun den Apdikter bestallt huet.

D'Ministesch betount, datt et den Ament eng Penurie vu Grippevaccinen a ganz Europa gëtt. Et wier och net domadder ze rechnen, datt Lëtzebuerg nach zousätzlech Dosen zu deenen 120.000 Stéck géif kréien.

D'Strategie vum Grand-Duché wier kloer, äntwert d'Paulette Lenert nach, dem Jean-Marie Halsdorf. Fir d'éischt géifen déi Leit geimpft ginn, déi no der Definitioun vum Conseil superieur des maladies infectieuses, vulnerabel sinn, dono d'Gesondheetsberuffler, déi am direkte Kontakt mat dëse vulnerabele Leit stinn an domadder Vecteur vum Virus kéinte sinn an dann eréischt all déi aner Leit.