Et ass eng Kris, déi eis nach länger wäert begleeden an d'Wichtegkeet vun der Police ënnersträicht, esou de Policeminister Henri Kox am RTL-Interview.

E Surplus u Poliziste par Rapport zu der Populatioun ass bis 2023 envisagéiert. Op d'Fro, ewéi déi nei Corona-Restriktioune vun der Police ëmgesat ginn, gouf et en Dënschdeg iwwerdeems keng Äntwerten. Rekrutement bei der Police/Reportage Tim Morizet 607 Beamten an 240 Ziviliste sollen d'Police bis Enn 2022 ënnerstëtzen. Iwwert déi lescht Jore gouf bei der Police ëmmer erëm ëmgebaut. Sief et mat Persounen aus dem Zivil oder dem Zesummeleeë vun Unitéiten. "Wat sech dëst Joer geännert huet, mir hunn de Staatsexamen als éischte Krittär elo mol dëst Joer. De Gesetzeskader gouf am Summer geännert. Wann een de Staatsexamen an der Täsch huet, da kann ee sech fir d'Epreuve spéciale mellen.", esou de Francis Lutgen, Direkter vun der Ressources Humaines bei der Police. Weider geet et duerno mat enger spezieller Formatioun an eng praktesch Aféierung. "Dat éischt Joer ass an der Policeschoul selwer an ass méi theoretesch opgebaut. Wann een do d'Exame packt, kann een am zweete Joer, wat an den Unitéite leeft, seng praktesch Ausbildung maachen." D'Umeldunge sinn e Méindeg iwwer govjobs ugaangen, éischt Dossiere koumen och schonn eran. D'Zill ass ee kloren Surplus u Poliziste par Rapport zur Populatioun, esou de Minister fir bannenzegt Sécherheet, den Henri Kox. "Da wiisst eis Police bis 2026 ëm 68% an eis Populatioun dem Statec no ëm 34%. Dat heescht mir kréien e Surplus u Polizisten dobaussen." Egal wéi fänkt d'Aarbecht um Terrain un, virun datt jee no Interessi d'Reorientatioun eng Méiglechkeet bléift. Déi aktuell Umeldungsperiod leeft nach bis den 8. November. Ewéi déi nei Corona-Restriktioune vun der Police vun Enn der Woch u solle kontrolléiert ginn, wollt ee weder bei der Police nach beim Ministère kommentéieren. Hei gouf op eng Pressekonferenz an der noer Zukunft verwisen.