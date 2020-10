D’Chamber gouf manifestement ugelunn, ma wien um Enn d‘Wourecht gesot huet a wien net, wäert wuel ni ermëttelt ginn.

Riets geet vum Dossier Luxeosys, also dem Militärsatellit, dee jo ëm ronn 140 Millioune méi deier gëtt wéi uganks gesot.

An den zoustännege Chamberkommissiounen, déi sollten opschaffen, wéi et esouwäit konnt kommen, hunn d‘Deputéierte vun de Majoritéitsparteien allerdéngs géint eng Enquêtekommissioun gestëmmt.

An der Haaptsaach hätt wuel e Kommunikatiounsproblem tëscht dem Ministère an der Arméi bestanen an de Projet, deen der Chamber deemools presentéiert gouf, wier net detailléiert genuch gewiescht, esou d‘Explikatioune vun der Majoritéit.

Der Oppositioun geet dat net wäit genuch, virun allem well d’Parlament als Institutioun esou enorm u Kredibilitéit géif verléieren.

No der Allerhellegevakanz gëtt an der Chamber iwwert d‘Extensioun vum Budget ofgestëmmt. An dat wéi gesot, ouni dass kloer ass, wéi et zu dësem 140-Milliounen-deiere Feeler konnt kommen.