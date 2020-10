En Donneschdeg hunn de Pascal Peters, Philippe Schrantz an Henri Kox iwwert d'Kontrollen informéiert, déi am Kader vun den neie Corona-Mesurë gemaach ginn.

D'Police kann de Coronavirus net duerch Kontrollen op de Stroosse kontrolléieren, dat wier och net de But, esou de Police-Minister Henri Kox en Donneschdeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz. Et géif ee bei der Police mat Bauchwéi de Couvre-Feu kontrolléieren, ma aussergewéinlech Mesurë wieren an dësen Zäite verlaangt.

Vun e Freideg u ginn déi nei Kontrollen duerchgefouert. Dann trëfft nämlech och de Couvre-Feu a Kraaft. Hei sollen d'Nuetsschichten um Maximum dréinen, fir virun allem d'Deplacementer tëscht 23 owes a 6 Auer moies, Rassemblementer Doheem an d'Fermeture-Zäite vum Horesca-Beräich ze kontrolléieren. De Philippe Schrantz an Henri Kox hu betount, dass d'Police net an d'Privatsphär vun de Leit wäert agräifen. Hei ass d'kollektiv Ustrengung vun den Awunner gefrot, fir d'Verbreedung vum Virus anzedämmen.

An de leschte Méint wier ee vun der Police virun allem nuets ënnerwee gewiescht. Hei goufen tëscht Mäerz an Enn Oktober 13.000 Kontrolle gemaach. 300 Protokoller vu judiciairer an administrativer Säit goufe geschriwwen. 2.800 Avertissements taxés goufen donieft verdeelt – haaptsächlech, well Persoune keng Mask unhaten oder sech wärend dem Lockdown am Mäerz net un d'Ausgangsspär gehalen hunn.

Et hätt een och bei der Police eng Rëtsch Infektiounen déi lescht Woche konstatéiert. Ma et wier ee wäit dovunner ewech, seng Servicer mussen ze reduzéieren, verséchert de Philippe Schrantz.

D'Pressekonferenz am Replay