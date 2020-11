Bei de Feierlechkeeten, bei deenen d’Arméi hire Schutzpatréiner éiert. Och fir d’Zaldote stoung 2020 ganz am Zeeche vun der Pandemie.

Ma et hätt een et fäerdeg bruecht, fir an der Kris op ville Plazen eng Hand mat unzepaken. Domadder hätt ee bei de Bierger e ganz positiivt Bild ofginn.

D'Lëtzebuerger Arméi huet an der Kris op ville Plaze gehollef, Zelter virun den Spideeler an den Covid-Zenteren opgeriicht, Maske verdeelt, d'Hotline vum CGDIS an d'Kontakt-Tracing Equipe vun der Santé verstäerkt, am Cargo Center ausgehollef a virun den Altersheemer Concerte gespillt. Dës Asätz wäre gutt bei de Bierger ukomm.

Elo aktuell si keng Zaldote méi am Asaz, fir an der Corona-Kris ze hëllefen. Ma et wär een awer prett, fir direkt nees eng Hand mat unzepaken.

Eng 50 Leit si bereet, fir nees ze hëllefen, wann et néideg ass. De Generol Steve Thull geet dovunner aus, datt dat kéint de Fall sinn, wann et drëms geet, fir den Impfstoff auszedeelen.

Um Donneschdeg geet en ganz aneren Asaz lass. 17 Zaldote ginn op Missioun an den Mali. Et ass dee gréissten Auslandsasaz fir d'Lëtzebuerger Arméi zënter dem Kosovo.

D'Malesch Zaldote ginn den Ament vun europäeschen Ausbilder trainéiert an d'Aufgab vun der Lëtzebuerger Arméi ass elo, fir op der Plaz fir d'Sécherheet ze suergen.

L'armée célèbre sa fête patronale Saint-Martin au centre militaire (11.11.2020)

Communiqué par: état-major de l'armée En date du 11 novembre 2020, l'armée a célébré sa fête patronale Saint-Martin au centre militaire à Diekirch en présence de François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense. Cette année, la cérémonie, qui rassemble en temps normal aux alentours de 600 militaires et invités, s'est déroulée exceptionnellement dans un cadre très réduit. Le nombre de participants a été réduit à 96 et un concept sanitaire stricte, validé par le ministère de la Santé, a été mis en place.

Dans son discours, François Bausch a remercié les membres de l'armée pour leurs nombreuses missions dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. En outre, le ministre a souligné l'importance du multilatéralisme dans les relations internationales et a souligné que les missions de l'armée dans le cadre de l'ONU, de l'UE et de l'OTAN étaient primordiales pour garantir la sécurité dans le monde, mais également au Luxembourg.