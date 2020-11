Den 1. September hat den Hansjörg Reimer de Posten als Generaldirekter néiergeluecht. Elo gouf mam Dr René Metz dee Posten nei besat.

An engem Schreiwes en Donneschdeg den Owend huet de Chem-President, den Escher CSV-Deputé-Maire Georges Mischo a säi Verwaltungsrot d'Nominatioun vum Dr René Metz fir de Posten als neie Generaldirekter annoncéiert. Hie gouf unanime nominéiert a wäert de 1. Februar 2021 seng nei Funktioun iwwerhuelen.

Den Daniel Cardao bleift bis dohin um Interimsposten, deen hien den 1. September iwwerholl huet, nodeems den Hansjörg Reimer demissionéiert hat. Den Hansjörg Reimer war beim Personal immens ëmstridden, virop bei den Dokteren. Vun Dysfunktionnementer am Chem war rieds.

Schreiwes

Nomination d'un nouveau Directeur Général

12 novembre 2020 Le président et son conseil d'administration du Centre Hospitalier Emile Mayrisch ont le plaisir d'annoncer la nomination de Dr René Metz au poste de Directeur Général. La nomination du Dr René Metz était unanime au sein du conseil d'administration. Il prendra ses fonctions le 1er février 2021.

La période transitoire sera assurée par Daniel Cardao en tant que directeur général faisant fonction depuis le 1erseptembre, suite au départ du Dr Hansjörg Reimer.

Le Dr René Metz a fait des études en médecine auprès de l'Université Catholique de Louvain (UCL), où il était étudiant-chercheur en neuro-physiologie de 1985 à 1990. Il a ensuite entamé diverses spécialisations en neurologie ; auprès de la Clinique Saint-Pierre à Ottignies-LLN, les Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles, le Massachusetts General Hospital à Boston où il était Research Fellow auprès de la Harvard Medical de School de 1993-1994 ainsi qu'au Centre Hospitalier de Luxembourg. Il en suivra une année de post-spécialisation en neurosonologie ( Echo-Doppler ) au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne de 1996 à 1997. Le Dr René Metz exerce ensuite au Centre Hospitalier du Luxembourg dès 1998 où il a mis en place ensemble avec ses collègues, un service de neurologie dynamique avec une Stroke Unit.

« Nous sommes très heureux de cette nomination. Je suis persuadé que sous la direction du Dr René Metz, le Centre Hospitalier Emile Mayrisch, un hôpital innovant proche du citoyen, continuera à fournir des soins de qualité à ses patients, tout en développant le formidable projet du futur Südspidol.», déclare Georges Mischo, président du conseil d'administration.

Avec ses 37 spécialités médicales, le CHEM propose une plateforme technique dotée d'équipements de diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie, ainsi qu'une équipe compétente qui assure une prise en charge interdisciplinaire 24h / 24, tous les jours de l'année. 1.884 collaborateurs et 261 médecins se mobilisent sur les trois sites d'Esch-sur-Alzette, de Niederkorn et de Dudelange pour soigner plus de 144 000 patients par an. L'hôpital met l'accent sur une médecine de pointe, une prise en charge interdisciplinaire tout en restant un établissement aux valeurs humaines, proche des citoyens.

« Je suis honoré par la confiance du conseil d'administration. C'est avec grande fierté et enthousiasme que je relèverai les défis qui m'incombent dans cette nouvelle mission » exprime le Dr René Metz.

Georges Mischo

Président du Conseil d'Administration