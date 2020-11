Dat hu si op enger Pressekonferenz op en Neits wësse gedoen. Déi entspriechend Resolutioun géif en Donneschdeg an der Chamber deposéiert ginn.

Dat well an dësem Dossier immens vill Kontradiktiounen opgetaucht sinn an d'Oppositioun zur Conclusioun komm ass, dass et eng Partie Dysfonctionnementer am Defenseministère ginn.

An der Budgetskontrollkommissioun haten d'Deputéiert vun de Majoritéitsparteien eng Enquêtëkommissioun bis ewell refuséiert.

Fir eng Commission d'enquête anzeberuffen, brauch et allerdéngs och an der Plenière vun der Chamber eng Majoritéit.

D'Oppositioun wéilt dann och elo net einfach weider 139 Milliounen Euro nostëmmen, ouni ze wëssen, wat genau schif gelaf ass, respektiv dass dat an Zukunft wäert besser lafen. Deemno wäerten si en Donneschdeg geschlosse géint dëse Projet stëmmen.