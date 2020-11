Trotz Corona-Kris versichen d'Hoteller uechter d'Land Awunner a Business-Touristen unzezéien, deels mat neie Konzepter.

2020 goufen et am ganze Land iwwer 7.300 Better an Hoteller, Pensiounen an Jugendherbergen. Bal d'Hallschent dovunner, eng ronn 3.200 Better opgedeelt op 61 Etablissementer, ginn et dobäi an der Stad. Ma déi muss een och mol gefëllt kréien. Vill Hoteller hu sech spezialiséiert op de Business-Tourismus. Also déi Leit, déi op Lëtzebuerg kommen, fir hei hir Geschäfter ze maachen. Ma mat der Kris ass dat Digitaalt vill méi an de Virdergrond geréckelt an zeréck bleiwen eidel Better an domadder och eidel Keesen.

D'Hoteller loosse sech awer net ënnerkréien a probéiere mat neie Konzepter a mat Hëllef vun de 50-Euro-Bonge vum Staat nei Leit unzezéien. Ma et wier awer kloer, dass verschidden Hoteller do méi Succès hu wéi anerer, well se net déi selwecht Infrastrukturen hunn.

Am Secteur hofft een dann och drop, dass d'Bonge bis an d'Mëtt vum nächste Joer kéinte weider ageléist ginn. An och d'Horesca géing dat begréissen. Si wëssen, wéi schlëmm et ëm d'Zuele vum Business-Tourismus grad steet. Den Taux d'occupation ass deelweis bis op 15% erofgaangen a läit an der Moyenne den Ament tëscht 15 a 25%. Dobäi kënnt, dass ee fäert, dass sech dee Beräich vum Tourismus net méi sou richteg wäert erhuele bis d'Joer 2023.