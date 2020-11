Am Dezember a Januar solle Leit vun enger privater Sécherheetsfirma op der Stater Gare an och an der Uewerstad patrulléieren.

Datt d’Stater Gare e Quartier ass, wou duerch den Handel mat Drogen an der Presenz vun Dealer an drogekranke Leit d’Situatioun fir d’Awunner „net evident“ ass, ass gewosst. D’Stater Gemeng wëll lo selwer Mesuren huelen.

RTL-Informatiounen no iwwerhëlt eng privat Sécherheets-Firma d’Surveillance am Garer Quartier, mä och an der Uewerstad bis Enn Januar, dat op Basis vun enger Decisioun vum Stater Schäfferot.

Et sinn wuel ënner anerem och Fotoen an Videoen op de sozialen Reseaue vu Garer Awunner, déi sech iwwert d’Situatioun beschwéiert hunn, déi d'Stater Gemengeresponsabel zum Handelen interpelléiert hunn.

Ënnerwee sinn also wärend dem Dezember a Januar Ekippen vun Sécherheets-Leit mat Hënn, eng Aktioun, déi Visibilitéit um Terrain soll markéieren an och mat der Police an dem Stater Geschäftsverband ofgeschwat gouf. D'Police-Präsenz um Terrain soll deemno vu privaten Security-Leit ënnerstëtzt ginn.

Net méi spéit wéi en Dënschdeg war d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer op der Stater Gare an zu Bouneweg um Terrain mat der Police ënnerwee.

D’Police-Brigade fir d’Gare a Bouneweg gouf iwwerdeem ewell zanter engem Joer ëm 30 Leit verstäerkt.

Den zoustännegen Minister Henri Kox war sengersäits och en Dënschdeg an den Stater Quartiere bei der Visitt mat dobäi. Ooch an Zukunft wëll hie sech mat de Gemengen iwwert d’lokal Sécherheetssituatiounen echangéieren.

De Communiqué vum Ministère fir bannenzegt Sécherheet

Henri Kox en dialogue avec les communes – entrevue et visite de terrain à Luxembourg-Ville (24.11.2020)

Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure

Le 24 novembre 2020, Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure, et Patrick Even, directeur régional de la police de la capitale, ont rencontré Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, dans le cadre d’une réunion de travail et d’une visite de terrain dans les quartiers de la gare et de Bonnevoie.

La sécurité intérieure et l'ordre public au service des citoyens

L’échange de vues a porté essentiellement sur la coopération entre le ministère de la Sécurité intérieure et l’Administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de sécurité et de l'ordre publics.

Lydie Polfer est revenue sur la problématique que continue de représenter la délinquance liée au trafic de stupéfiants dans les quartiers de la gare et de Bonnevoie, qui a pour conséquence un fort sentiment d’insécurité et de mécontentement de la part des riverains. Toutefois, elle a salué le renforcement des effectifs policiers, au nombre de 30, effectué il y a exactement un an. Une initiative favorablement accueillie par tous, une nette amélioration de la situation dans les quartiers concernés a en effet été constatée.

Patrick Even a quant à lui tenu à préciser que la COVID-19 a un impact non-négligeable sur le travail des policiers. Effectivement, certaines procédures demandent par conséquent plus de temps qu’habituellement de par leurs complexités nouvelles.

Le ministre a pris note des inquiétudes de Lydie Polfer et s'est déclaré à l'écoute de ses préoccupations. Il a également rappelé qu’un plan de recrutement national prévoit le recrutement jusqu'en 2023 de plus de 600 policiers, ainsi que de 240 agents dans la carrière civile, ce qui permettra de combler d’éventuelles lacunes.

Après l’entrevue, c’est en compagnie de Lydie Polfer que le ministre et Patrick Even ont effectué une visite des quartiers de la gare et de Bonnevoie. Ce fut l’occasion pour Henri Kox de constater la situation en personne et sur le terrain.

À l'écoute des communes et des citoyens

Pour être efficace et au plus près des besoins des citoyens, la sécurité intérieure est un domaine qui demande une étroite collaboration entre les communes et le ministère compétent. Le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, entend renforcer son échange avec les communes par une présence régulière sur le terrain.