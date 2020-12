D'Corona-Pandemie an d'Mesuren, déi an der Lutte géint d'Verbreede vum Virus geholl goufen, hunn en Impakt op déi mental Gesondheet vun de Leit.

Fir doriwwer ze schwätze waren en Dënschdeg op Ufro vun der DP d'Deputéiert aus der Gesondheets- an Educatiounskommissioun zesummen. Eng Evaluatioun vum nationale Suicide-Präventiouns-Plang 2015-2019, déi gefrot gouf, kruten d'Deputéiert allerdéngs nach net.



D'Oppositioun huet dat bedauert, hie géif dat awer verstoen, esou den DP-Fraktiounschef an Auteur vun der Interpellatioun Gilles Baum - am Gesondheetsministère wieren d'Leit den Ament mat der Covid-Kris méi wéi ausgelaascht. Et wier awer festgehale ginn, datt d'Mesuren aus dem Plang misste bäibehale ginn an och um Plang fir d'mental Gesondheet, deen de Koalitiounsaccord virgesäit, misst geschafft ginn.

"Wat mer elo schonn an de Schoulen hunn, dat ass dass mer Enseignanten ausbilden fir de Repairage ze maachen, wa si Indizie gesinn, bei Schüler, fir effektiv mam CEPAS zesummen, mat de Schüler zesummen, iwwert déi Situatioun ze schwätzen an déi Situatioun ze verbesseren. Awer wat mer immens wichteg schéngt, an doriwwer hu mer de Moie geschwat, dat ass, dass mer Leit ausbilden am Premier secours à la santé mentale, dat heescht, dass ee wierklech erkennt, do sinn d'Zeechen, deem do geet et net gutt, dee muss gehollef kréien."

Dat wier dann änlech wéi d'1.-Hëllefs-Coursen, déi et haut scho ginn.

Fir d'CSV ginn et zu Lëtzebuerg den Ament net genuch Informatiounen iwwert d'Hannergrënn vu Suiciden, wat och d'Preventioun méi schwéier géif maachen. D'Aféiere vun enger sougenannter "Autopsie Psychiatrique" kéint hei hëllefen, sou d'Françoise Hetto.

"Wann ee wëll eng gutt Preventioun maachen, muss een d'Ursaache kennen. An déi kenne mer net. Well mer déi Autopsie Psychiatrique net hunn. Well den RGDP, also den Dateschutz sech queesch leet. Obwuel de Parquet bereet war, mat op dee Wee ze goen, fir dass déi 3 Bases de donnéeë kéinte gekräizt ginn, datt een effektiv kéint den Entourage vum Affer, d'Famill, all déi Leit befroen, fir ze kucken, OK, wat hutt Dir da gesinn, virdrun, wat war beim Affer vläicht net sou, wéi et soss ëmmer war, wou hätt ee kënnen usetzen."

An den Aen vun der CSV-Deputéiert misst de Gesondheetsministère sech hei d'gesetzlech Moyene ginn. Bis ewell goufen et zanter dem Ufank vun der Pandemie keng Hausse bei de Suiciden hei am Land - dat hat d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert rezent an der Äntwert vun enger parlamentarescher Fro geschriwwen. Dat misst een awer hannerfroen, sou den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum.

"Woubäi een déi Zuele vun 2020 och muss mat enger gewësser Reserve kucken, well ganz dacks ginn d'Suicidë jo un de Parquet virun, de Parquet muss enquêtéieren, dat dauert heiansdo Wochen a Méint, dat heescht, et ass elo vill ze fréi fir ze soen, datt d'Pandemie op den Taux vum Suicide keng Incidence gehat hätt."

Déi Lénk an d'CSV hunn iwwerdeems bedauert, datt d'Psychotherapeuten nach ëmmer net rembourséiert ginn, gläichzäiteg awer méintelaang Waardezäite bei de Psychiater wieren.