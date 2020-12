Afin de faciliter les inscriptions pour la réserve sanitaire, le ministère de la Santé, en étroite collaboration avec le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO) et le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE), a mis en place un nouvel outil sur https://govjobs.public.lu/fr.html pour les professionnels de la santé. Cet outil vise à recenser tous les professionnels de la santé, sur base volontaire, qui ne se sont pas encore inscrits jusqu’à présent depuis le début de la pandémie. Une fois inscrits, les professionnels de la santé seront contactés par l’équipe de la réserve sanitaire du ministère de la Santé en fonction des besoins identifiés sur le terrain. Tous les professionnels de la santé qui seront activés à travers la réserve sanitaire bénéficieront d’une convention ou d’un contrat, en fonction de l’endroit où ils seront affectés et en fonction de la formule qu’ils choisiront (voir détails plus bas). Comment s’inscrire? Si vous faites partie de la catégorie des professionnels de la santé et souhaitez rejoindre la réserve sanitaire, inscrivez-vous via le lien https://govjobs.public.lu/fr/volontaires-covid19/professionnels_sante.html à partir du 04.12.2020. Contexte actuel de la réserve sanitaire: Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le ministère de la Santé a mis en place l’équipe «réserve sanitaire», qui a comme objet d’établir et de gérer les listes de professionnels de la santé volontaires en vue de soutenir les différentes entités demanderesses au niveau des ressources humaines. Au cours de la 1ère vague, des milliers de volontaires avaient déjà répondu à l’appel et sont donc inscrits sur les différentes listes. À partir des listes établies, l’équipe de la réserve sanitaire met à disposition ou met en relation les professionnels de la santé volontaires avec les entités demanderesses. À qui s’adresse cet appel? L’appel du ministère pour s’inscrire sur la liste de la réserve sanitaire s’adresse à chaque professionnel de la santé ne s’étant pas encore inscrit. Les inscriptions se font selon 4 groupes: · Médecins o Généralistes o Spécialistes o Dentistes o Dentistes spécialisés o Vétérinaires · Pharmaciens · Professions de santé réglementées · Psychothérapeutes Quelles sont les parties demanderesses? Les parties demanderesses indiquent leur besoin en personnel à l’équipe de la réserve sanitaire, qui les met en relation avec les profils respectifs. Elles peuvent être divisées en 2 groupes: · Entités externes: o Établissements hospitaliers o Réseaux d’aides et de soins à domicile o Structures d’hébergement pour personnes âgées et personnes en situation de handicap o Laboratoires · Entités internes: o Contact Tracing o Hotline o Centres de consultation COVID-19 o Centres de prélèvement o Centres de vaccination Quelles sont les suites données à l’inscription? Selon les besoins des parties demanderesses, l’équipe gérant la réserve sanitaire envoie des demandes par mail ou à travers des sondages aux personnes s’étant inscrites sur les listes de la réserve sanitaire et en fonction des profils recherchés par les différentes entités. Ces sondages renseignent sur l’entité demanderesse, les professions de santé et les profils recherchés, ainsi que sur la description des tâches à effectuer. Après participation au sondage, l’équipe de la réserve sanitaire transmet aux entités demanderesses des listes de personnes potentiellement intéressées et répondant au profil recherché. Par la suite les entités demanderesses sélectionnent elles-mêmes les personnes de la liste qui conviennent le mieux à leur besoin. Quels sont les types de contrats proposés aux professionnels de la santé volontaires s’ils sont activés à travers la réserve sanitaire? Vu la multitude des situations qui peuvent se présenter, les contrats, les conventions et le financement sont soit gérés par l’entité demanderesse, soit par l’équipe gérant la réserve sanitaire. · Pour les entités internes (Contact Tracing, Hotline, Centres de consultation COVID-19, Centres de prélèvement, Centres de vaccination) plusieurs formules sont possibles : o Contrats rémunérés à durée déterminée en tant qu’employé de l’État pour les professions médicales et de santé ; o Conventions de volontariat : paiement d’une prime unique ; o Conventions de bénévolat : pas de rémunération ; o Rémunération à l’acte et prime de disponibilité : médecins exerçant dans les centres de consultation COVID-19. · Pour les entités externes (laboratoires, établissements hospitaliers, réseaux d’aides et de soins à domicile, structures d’hébergement pour personnes âgées) : o Des contrats rémunérés sont proposés aux personnes sélectionnées par les entités précitées.