RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PolicebulletinAbréch zu Diddeleng a Beetebuerg, zwee Iwwerfäll an der Stad

RTL Lëtzebuerg
E Dënschdeg am Nomëtten hat d'Police et nees mat Abréch awer och Déifställ ze dinn.
Update: 25.02.2026 11:23
Zwee Polizisten op Patrull
© Laurent Weber (Symbolbild)

Sou zum Beispill um Boulevard Prince Henri an der Uewerstad, wou en Täter enger Fra d’Akafsposch geklaut huet, an duerno op engem E-Roller geflücht ass. Eng Sich no him hat bis ewell kee Succès.

E weideren Déifstall gouf et och am Nomëtteg op der Héicht vun der Stäreplaz an der Stad, wou eng Persoun vun zwee Männer ugeschwat gouf. Nodeems ee vun hinnen d’Affer vun hanne gestouss huet, huet dës gemierkt, datt hir Halskette fort war.

Zu Abréch koum et zu Diddeleng a Beetebuerg. Zu Diddeleng war an en Appartement an der Rue du Commerce agebrach ginn, wou onbekannt Boergeld a Bijoue geklaut hunn. En Dënschdegowend war et dann e weideren Abroch an en Appartement an der Rue du Nord zu Beetebuerg. Hei sinn eng Rei Schief duerchwullt ginn.

D’Police huet a béide Fäll Enquêten an d’Weeër geleet a verweist an hirem Bulletin nach emol op eng Rei Tuyauen, fir sech géint Abréch ze schützen.

Am meeschte gelies
Diagnos Broschtkriibs
"Ech weise mech, obwuel ech nëmmen eng Broscht hunn, mee ech liewen!"
Video
5
Bis zu 3.000 Euro Schued
Zu Nouspelt goufen nom Buergbrennen d'Baatsche vun engem Zelt zerschnidden
Fotoen
Ermëttlunge lancéiert
Kannerpornografesch Fotoen an der Zell vum belsche Seriemäerder Dutroux fonnt
Mord a Restaurant um Kierchbierg 2022
Parquet général freet am Appell 30 Joer Prisong
Audio
Méi Koherenz am Fondamental
Medien, KI an "Education affective et sexuelle" ginn Thema an der Grondschoul
Audio
20
Weider News
Affär Wilmes
"Expert vum Ministère de beschte vun de beschten"
Froen an Äntwerten
Zwee Auditte solle klären, wat un de Virwërf géint d'Uni.lu drun ass
Audio
6
Vum Uruff bis bei den Asaz
Wéi déi nei Zentral vum 113 funktionéiert
Video
Fotoen
2
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
LSAP Osten: Paulette Lenert a Charel Heim iwwerhuele Presidence
LIVE
Invité vun der Redaktioun (25. Februar) - Dr. Gérard Schockmel
"Mir si Schlusslicht bei der Weiderbildung vun den Dokteren"
Video
Audio
13
Fréier Gemeng Houschent
Den Éierebuergermeeschter Léon Faber ass dout
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.