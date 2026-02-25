RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Schülerkonferenz warnt viru "fakteschem Verbuet"CNEL stellt sech géint Social-Media-Mindestalter vu 16 Joer

RTL Lëtzebuerg
D’Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg (CNEL) kritiséiert d’Iddi vun engem Social‑Media‑Verbuet fir Jonker ënner 16 Joer. Amplaz vu strengen Altersgrenze fuerdert si eng ëmfaassend Mediebildung, méi Sensibiliséierung an eng méi staark Reguléierung vun de Plattformen.
Update: 25.02.2026 14:44
An Zukunft al genuch fir Internet, awer ze jonk fir Social-Media-Plattformen? Bei där Fro ginn d’Meenungen auserneen, d’CNEL huet elo awer kloer Positioun bezunn.
© AFP

D’Diskussioun iwwert en europäesche Mindestalter fir Social Media gëtt ëmmer méi grouss – mee d’CNEL warnt virun engem falsche Wee. An engem Avis, dee si e Mëttwoch de Mëtteg publizéiert huet, hält d’national Schülerkonferenz fest, datt d’Zil, Jonker besser ze schützen, zwar „legitim an néideg“ wier, mee datt e generellt Verbuet „net déi passend Äntwert op dës komplex Problematik duerstellt“.

D’CNEL erënnert drun, datt sozial Medie fir vill jonk Leit en integralen Deel vum Alldag sinn – fir Austausch, Kreativitéit a gesellschaftlech Participatioun. Gläichzäiteg géifen d’Risiken net ignoréiert ginn: vun exzessiver Notzung a Suchtverhalen iwwer mental Gesondheetsproblemer bis hin zu Cybermobbing, Desinformatioun an Dateschutzfroen. Am CNEL-Dokument heescht et, Algorithmen hätten d’Potenzial, „Opmierksamkeet geziilt [ze] maximiseieren“ an domat problematesch Notzungsmuster ze verstäerken.

Australien als Virbild
Wéi stinn d'Lëtzebuerger Jugendvertrieder zu engem Social-Media-Verbuet fir Jonker?

Trotzdeem hält d’Schülerkonferenz wéineg vun enger Altersgrenz vu 16 Joer. Sou eng Moossnam géif an der Praxis engem Verbuet gläichkommen an d’Problemer net léisen: „Amplaz géifen d’Schwieregkeeten éischter an d’Zukunft verluecht ginn, ouni datt déi Jonk léieren, verantwortlech mat digitale Medien ëmzegoen“, schreift d’CNEL. Zousätzlech wiere streng Alterskontrollen technesch einfach ze ëmgoen, wat d’Effikassitéit a Fro stellt .
D’Schüler-Konferenz weist och op eng weider Onkloerheet hin: D’Grenzen tëscht sozialen Netzwierker, Informatiounsplattformen a Videodéngschter wieren „haut quasi non-existent“. Eng Reguléierung ouni kloer Definitioun géif riskéieren, praktesch Problemer an Onkloerheeten ze schafen.

PDF Schreiwes CNEL

Fuerderunge vun der CNEL

Fir déi Jonk wier net d’Verbidden, mee d’Kompetenzentwécklung entscheedend. Dofir formuléiert d’CNEL véier Haaptfuerderungen:

-Mediebildung am Schoulsystem verankeren: Jonker sollen Desinformatioun erkennen, Algorithme verstoen an hir Donnéeë schützen.

-Sensibiliséierung fir Elteren an Enseignanten: Erwuessener bräichten d’Mëttel, fir Jonker am digitale Raum ze begleeden.

-Méi staark Reguléierung vun de Plattformen: Politik soll géint manipulativ Design-Elementer virgoen an d’Responsabilitéit vun de Plattformen erhéijen.

-Realistesch Alters- a Schutzmoossnamen: Altersregulatiounen däerfen net zu engem “faktesche Social-Media-Verbuet” féieren; edukativ Mesurë missten dobäi sinn.

Zum Schluss bedauert d’CNEL „zudéifst“ d’Positioun vum Europaparlament, dat e Mindestalter vu 16 Joer ënnerstëtzt – eng Decisioun, déi de Problem just “weider fort dréckt” .

Ëm e méigleche Social-Media-Verbuet geet et och en Donneschdeg an der Emissioun “Kloertext” mam Caroline Mart, an där sech alles ëm d’Erausfuerderunge vun der Schoul dréit.

Am meeschte gelies
Diagnos Broschtkriibs
"Ech weise mech, obwuel ech nëmmen eng Broscht hunn, mee ech liewen!"
Video
5
Mord a Restaurant um Kierchbierg 2022
Parquet général freet am Appell 30 Joer Prisong
Audio
Fréier Gemeng Houschent
Den Éierebuergermeeschter Léon Faber ass dout
0
Vum Uruff bis bei den Asaz
Wéi déi nei Zentral vum 113 funktionéiert
Video
Fotoen
4
Reuniounen am Aarbechtsministère
Aus de Bipartitte gëtt (elo) nach keng Tripartite
Video
Audio
Weider News
Eng Persoun a Spidol ageliwwert
Kläpperei tëscht zwou Schülerinnen an der Kantin vum Lycée Michel Lucius
Kee mam Auto mathuelen
Police sicht no Accident zu Rammerech no Zeien a flüchtegem Chauffer
Policebulletin
Abréch zu Diddeleng a Beetebuerg, zwee Iwwerfäll an der Stad
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Froen an Äntwerten
Zwee Auditte solle klären, wat un de Virwërf géint d'Uni.lu drun ass
Audio
7
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Chef vum Schlass zu Versailles soll neien Direkter vum Louvre zu Paräis ginn
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.