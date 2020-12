En zimmleche rosene Commentaire huet de President vun der Staatsbeamtegewerkschaft op Facebook geschriwwen.

Wat soll dat, dass d’Regierung virgëtt, et soll een Doheem bleiwen an de Commerce awer sonndes ophuet an och grouss Publicitéit dofir gemaach gëtt.

Wier et net besser, d’Grandes Surfacen emol an hiren Aktivitéiten kloer anzeschränken, freet sech de Romain Wolff.

De CGFP-President freet sech och, firwat den Horesca dann zou misst sinn, wou all Mesurë mat vill Opwand ëmgesat gi wieren.

An et wier och e Fakt, dass an de Schoulen an an de staatleche Verwaltungen ëmmer méi Leit a Quarantän wieren. Mä dat wier der Regierung wuel egal, reegt sech de Romain Wolff op, dee vun enger "affaire à suivre" schwätzt an op e Méindeg verweist. Dann ass nämlech d’Conférence des comités vun der Staatsbeamtegewerkschaft beieneen.