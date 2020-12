Afin de répondre à la demande accrue de vaccins contre la grippe saisonnière et d’optimiser la protection des personnes à risque pour cette infection, la Direction de la santé met à disposition gratuite des cabinets médicaux de nouvelles doses de vaccin, qui viennent d’être livrées. Sont visés en premier lieu les professionnels de santé, ainsi que les personnes à risque (personnes âgées 65+ et femmes enceintes). Accent particulier sur les professionnels de la santé et les personnes à risque L'importance d'une vaccination contre la grippe des professionnels de la santé est d'autant plus importante que cette vaccination évite de surcharger le système de santé, et en préserve les ressources pour la prise en charge de la COVID-19 et des autres problèmes de santé durant la saison hivernale. Ainsi, la vaccination est recommandée à tous les groupes de professionnels qui sont en contact étroit avec les plus fragiles. Parmi ceux-ci se trouvent le personnel médical et soignant du milieu hospitalier (qui jouent aussi un rôle essentiel pour conseiller leurs patients en matière de vaccination contre la grippe), le personnel des centres intégrés pour personnes âgées, des maisons de soins, des crèches et des jardins d'enfants, ainsi que des services de soins à domicile. Les doses acquises dans le cadre d’un marché public, seront également mises à disposition des cabinets médicaux pour la vaccination des groupes de population à risque élevé (personnes âgées 65+, femmes enceintes, ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques du système respiratoire et cardiovasculaire, de diabète, de problèmes aux reins ou d’une immunité réduite), selon les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI). Les recommandations du CSMI peuvent être consultées https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/conseil-maladies-infectieuses/grippe-saisonniere/2020-grippe-recommandations-vaccination_FR.pdf. La vaccination est la meilleure prévention La vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger contre la grippe et ses complications parfois graves, pouvant donner lieu à des pneumonies sévères et avoir une issue fatale chez les plus fragiles. Elle consiste en une seule injection, mais doit être répétée chaque année, car le virus de la grippe subit des variations saisonnières constantes. La vaccination contre la grippe est généralement bien tolérée et ne produit que rarement des effets secondaires, allant d’une légère fièvre à un malaise général passager ou des douleurs à l’endroit de l’injection. 15 jours après la vaccination, le système immunitaire est déjà prêt à se défendre contre le virus de la grippe. L’immunité persiste pendant au moins six mois. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le portail de la Santé www.sante.lu.