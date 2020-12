Dat huet de President vun der Copas, de Marc Fischbach, am RTL-Interview gesot.

D'Feierdeeg, déi virun der Dier stinn, wieren natierlech fir d'Heemer en extremen Challenge. D'Vertriedung vum Alters- a Fleegesecteur hate jo e Stufeplang proposéiert, deen esou vum Familljeministère an der Santé iwwerholl gouf mat 3 Stufen.

Aktuell wieren déi meescht Haiser dem Marc Fischbach no an der 2. Stuf - wou et also eng Partie positiv Fäll ginn, an d'Visitten organiséiert an encadréiert sinn.

Speziell Recommandatiounen huet d'Copas net:

De Marc Fischbach

Et kann een et engem, deen dat onbedéngt wëll, net verbidde säi Familljemember a Bewunner vun engem Haus eraus ze huelen fir Chrëschtdag, et muss een allerdéngs wëssen, datt de Schutz vun der Kollektivitéit an den Haiser nach ëmmer iewescht Gebot ass. Wann déi Leit zréck kommen, mussen se 7 Deeg isoléiert ginn, wat net erfreelech ass.

Dofir hätten déi meescht Haiser och schonn d'Familljen informéiert an hinnen dovun ofgeroden, d'Leit op Chrëschtdag mat heem ze huelen, huet de President vun der Copas nach ënnerstrach.

Schnelltester beim Personal oder bei jonke Visiteure géif vläicht Sënn erginn, ma dem Marc Fischbach no wier et net onbedéngt en dréngenden Outil.

Do géif ee méi op d'Impfunge setzen, wou d'Fleege- an Altersheemer jo och déi éischt solle sinn, déi de Vaccin kréien. 10 Haiser wieren do schonn erausgesicht ginn, mat deenen um 1. Dag da mat den Impfungen ugefaange gëtt.

Virgesinn ass dat fir de 4. Januar, dem Marc Fischbach no kéint et awer och éischter sinn, wann d'Haiser prett sinn an all d'Dispositiounen en Place sinn.