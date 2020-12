En Donneschdeg de Moien ass d'Familljeministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi meescht Doudesaffer vum Coronavirus si vulnerabel an eeler Leit. Vun den 421 Doudege si bal 70% iwwer 79 Joer al, 80% sinn iwwer 70.

Wéi ginn déi Leit an der aktueller sanitärer Situatioun geschützt? Wéi ass d'Situatioun an den Alters- a Fleegeheemer? Sinn déi Leit iwwert d'Feierdeeg net eleng gelooss? Ënnert anerem dat froe mir d'Familljeministesch Corinne Cahen. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun. Mir froe si och am Zesummenhang mat der Impfcampagne, wéi eng Approche mat den eeleren a vulnerabele Populatioune virgesinn ass.

