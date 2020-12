Si wäiss Chrëschtdeeg dëst Joer dran oder musse mer dëst Joer op Schnéi wärend de Feierdeeg verzichten? Mir halen Iech um Lafenden.

En Donneschdeg op Hellegowend wäert et bedeckt sinn, viru Mëtteg wäert et éischter naass a reenereg sinn. Owes da soll et weider reenen, ma awer och zu Oplockerunge kommen, am Norde kann et dann deelweis zu Schnéireen kommen. D'Temperature solle fir Owes op tëscht 4 a 0 Grad falen.

An der Nuecht op e Freideg bleift et da weider bedeckt, mat vereenzelt Schnéi am Norde vum Land. D'Temperature leien ëm 0 Grad.

Um 1. Chrëschtdag (Freideg) da soll et dann dréche bleiwen, mat Sonn a Wolleken, Schnéi ass a Richtung vun den Ardenne méiglech. Héchstwäerter sinn hei bei tëscht 0 a 4 Grad.

E Samschdeg 26. Dezember dann ass et ufanks dacks staark bedeckt ma dréchen. Am Laf vum Mëtteg soll dann aus der Belsch e liichte Schnéireen iwwer d'Land zéien. Och hei wäerten d'Temperaturen tëscht 0 a 4 Grad leien.

E Sonndeg da gëtt et naass mat vill Wand, Ufanks dierft de Reen dann als Schnéi oder Schnéi-Reen erofkommen, spéider éischter Reen. D'Temperature leien tëscht 0 an 3 Grad.