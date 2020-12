Traditionell op Stiefesdag huet d'Studentevertriedung Acel hir Generalversammlung, ma 2020 war alles anescht ewéi e gewéinlecht Joer, och fir d'Studenten.

Och bei der Generalversammlung vun der Acel, der Studentevertriedung, bleiwen déi international Restriktioune fir d'Lëtzebuerger Studenten e grousse Problem. Luef gouf et virun allem fir den Ausseministère. Et gouf séier gehollef, séier informéiert, esou datt d'Studenten trotz schwieregen Zäiten net komplett d'Iwwersiicht verluer hunn. Luef gouf et och fir d'zousätzlech Hëllef vum Cedies.

Zanter datt Lëtzebuerg fir déi 2. Kéier am August als Risikogebitt a verschiddene Länner klasséiert gouf, hätt een eng 861 Ufroe kritt, fir e gratis Covid-Test geschéckt ze kréien. Déi meescht dovu goungen un däitsch Studenten. Vill Evenementer vun der Acel sinn dëst Joer ausgefall, esou och den "Student fir en Dag", e Projet, dee Schüler d'Studenteliewen op enger Universitéit soll méi no bréngen. Soss ginn Toure mam Bus organiséiert, dëst Joer war alles digital.

Et hofft een natierlech op besser Konditioune fir dat neit Joer. Den nächste President fir 2021 gëtt de Benjamin Kinn. Fir d'Joer 2021 huet d'Acel e Budget vun ëm déi 70.000 Euro zur Verfügung.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Acel