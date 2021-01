Den Natur- a Geopark Mëllerdall waart drop, de Label Unesco Global Geopark ze kréien. Eng 22 Geositte goufen dofir erausgesicht.

D'Kallektuffquell am Mëllerdall an der Vallée vun der Schwaarzer Iernz. Iwwer e Fiels gëtt dat glaskloert Waasser ënnen an e Baseng geleet. D'Kallektuffquell ass eng vun 22 Geositte vum Natur- a Geopark Mëllerdall.

Aus dem Waasser, dat hei aus dem Sandstee leeft, gëtt immens vill Kallek ofgelagert. Kallektuffquelle stinn ënner Naturschutz. Dës Plaz hei ass kënschtlech ugeluecht ginn, awer geologesch wäertvoll. Och si soll de Label Unesco Global Geopark kréien.

Dës Quell ass en Naturschauspill. Och am Wanter bei äisegen Temperaturen. Sou wéi am Januar 2017 ewéi alles veräist war. De ganze Site gouf och fir d'Wanderer amenagéiert. Hei erlieft een d'Natur an hirer ganzer Schéinheet.

Där Kallektuffquelle ginn et der nach am Land. Well se awer geschützt sinn, bleiwen dës Plaze geheim.

