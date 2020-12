Vum 2. Januar 2021 u kënne Passagéier, déi zu Lëtzebuerg ukommen, net just wéi bis elo ee sou genannten PCR-Test direkt hannert der Douane maachen.

Vun e Samschdeg u besteet och d'Méiglechkeet, um Niveau vun den Departen e Schnelltest gemaach ze kréien. Wéi den Numm vum Test et seet, soll hei de Passagéier banne maximal 3 Stonnen d'Gewëssheet hunn, ob e Gesond zu Lëtzebuerg ukomm ass oder ob de Covid-Test eventuell positiv ass.

"Et ass wichteg, wann een aus dem Ausland zeréckkënnt, ze kucken, ob een eventuell covid-positiv ass, oder net " sou de François Bausch um Ament wou den zoustännegen Transportminister en Donneschdeg de Moien déi nei Statioun fir Schnelltester um Flughafe virgestallt krut.

"Mir wëssen, wéi d'Leit sinn. Et huet een net onbedéngt d'Gedold, fir ze waarden. Dat heiten gëtt supplementär ugebueden. Fir nach méi Leit getest ze kréien. Mir wëssen zwar, dat de PCR-Test méi sensibel ass an och méi fiabel ass wéi de Schnelltest," sou de Minister.

© Jeannot Ries

An awer, jidder eenzele Fall, deen direkt aus dem Infektiouns-Circuit eraus geholl kéint ginn, wier eng gutt Saach.

Ma wéi d'Leit iwwerzeegen? Sech um Enn vun der Rees nach emol Zäit ze huelen, sech Testen ze loossen. Verstäerkt agebonne ginn d'Fluggesellschaften. D'Passagéier gi schonn u Bord vum Fliger informéiert, dat et zu Lëtzebuerg um Flughafen méiglech ass, entweder e PCR-Test oder e Schnelltest ze maachen. Gratis. Um Ament, wou d'Leit dann op hir Wallisse waarden, kréie se e Voucher.

Den Schnelltest gëtt och an der Nues gemaach. Et ass duerno, wou alles méi séier geet. Op der Plaz nach an der Aerogare, gëtt d'Prouf ausgewäert. De Passagéier gëtt, wat d'Resultat ubelaangt, maximal bannen den nächsten 3 Stonnen iwwer SMS informéiert.