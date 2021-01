Déi sanitär Kris hannerléisst virun allem am Horesca-Secteur hir Spueren. Zanter Enn November a bis de 15. Januar bleiwen d'Restauranten a Caféen zou.

D'Schüler aus der Beruffsausbildung an der Hotelschoul kréien d'Konsequenzen dovun och ze spieren. Hir Stagen, déi esou wichteg sinn, falen aus. D'Proffen an d'Direktioun aus der Dikrecher Schoul hu sech dowéinst eppes afale gelooss. Déi praktesch Schoulcoursë ginn bei de Schüler doheem ëmgesat.

Wéi an engem Seejomesnascht goung et e Samschdeg de Moien an der Hotelschoul hier. Bal eng 20 Enseignanten hunn Hand mat ugepak, fir déi verschidde Wuerekierf fir d'Schüler an d'Schülerinnen ze preparéieren. Duerch de Virus sinn d'lescht Schouljoer déi praktesch Stagen ewechgefall. An och den Ament kënne keng organiséiert ginn. Déi Jonk, déi aktuell an der Formatioun sinn, maache sech Gedanken iwwer hir berufflech Zukunft.

D'Hotelschoul zielt eng 300 Schüler. Dorënner sinn der och eng ganz Partie, déi fir Kach oder Restaurateur léieren. Déi praktesch Coursë vun dëse Klasse ginn d'nächst Woch aus der Schoul heem an d'Kiche verluecht. Hei kënne si d'Rezepter nokachen.

Eng 70 Schüler a Schülerinnen wäerten d'nächst Woch bei sech doheem an der Kiche kachen oder en Dessert preparéieren. D'Proffe stellen e Video zesummen, fir déi eenzel Schrëtt z'erklären.

Fir déi aktuell sanitär Mesuren anzehalen, koumen d'Schüler e Samschdeg de Moien een nom aneren hir Wuerekierf an d'Schoul sichen. No der Schoulvakanz ginn déi praktesch Coursë vun der Hotelschoul bei enge 70 Schüler Doheem ëmgesat.