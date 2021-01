D’Arméi huet déi lescht zwee Joer vill geleescht. Virun allem wärend der Corona-Kris.

Ma och goufen nei Zaldote forméiert a Kontingenter ware bei Auslandsasätz a Litauen an am Mali derbäi.

D’Membere vun dëse Kontingenter goufen a Presenz vum Arméisminister François Bausch um Härebierg mat enger Medail ausgezeechent. Donieft goufen 42 nei Zaldote vereedegt.

42 nei Zaldoten, dorënner 2 Fraen, goufen um Härebierg vereedegt. Se hunn d'Basisformatioun vu 4 Méint ofgeschloss. Déi nächst Phas vun der Ausbildung dauert 36 Méint. Déi nei Zaldote verflichte sech, sech an Zukunft z’engagéieren an dem Land trei ze déngen.

D’Evenement gouf ënner strikte sanitäre Reegelen ofgehalen. Am Kader vun där Zeremonie goufen och lëtzebuergesch Membere vu Kontingenter, déi 2019 an zejoert a Litauen an am Mali agesat goufen, geéiert. Se kruten eng Medail. Am Mali huet d'Arméi ënnert anerem e wichtege Beitrag fir d’Satellittentechnik geleescht an eng Ekipp mat Opklärungsdronen gouf dohinner geschéckt.

Besonnesch wärend der Corona-Pandemie zejoert huet d'Arméi vill geleescht. Ënnert anerem huet se beim Verdeele vu Protektiounsmaterial, bei der Hotline vum CGDIS oder beim Opbau vum Zeltspidol virum CHL gehollef. Dowéinst gouf den Asaz vun der Arméi gelueft.

D'Arméi soll och besser Infrastrukture kréien. D'Kasär um Härebierg, de Munitiounsdepot um Waldhaff an och de Schéissstand am Bleesdall solle moderniséiert ginn. Dat neit Arméisgesetz ass mëttlerweil an der leschter Ligne droite.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

En date du 8 janvier 2020, l'Armée luxembourgeoise a procédé, au Centre militaire à Diekirch, à la promesse solennelle de la 38e session de recrues.

La cérémonie s'est déroulée exceptionnellement dans un cadre très réduit en raison des réglementations sanitaires en vigueur. Afin de permettre néanmoins aux familles des soldats ainsi qu'à tous les membres de l'Armée de suivre la cérémonie, celle-ci a été diffusée en ligne via livestream. A l'issue de la cérémonie, l'enregistrement réalisé lors du livestream sera librement accessible sur le site www.armee.lu ainsi que la chaîne YouTube de l'Armée.

En présence du ministre de la Défense, François Bausch, 42 soldats volontaires, dont 4 de nationalité étrangère ont prêté serment. Cette cérémonie marque pour les volontaires l'achèvement de l'instruction de base de quatre mois qui a préparé les recrues à leurs activités militaires futures au sein de l'Armée. Dans son discours François Bausch a relevé la situation exceptionnelle dans laquelle s'est déroulée l'instruction de base des recrues et il les a remerciés pour leur engagement au service du pays.

À l'occasion de cette cérémonie, une médaille de reconnaissance a été remise à chacun des membres des contingents luxembourgeois déployés au courant des années 2019 et 2020 au Mali et en Lituanie ainsi qu'à un officier pilote ayant participé à diverses missions d'appui en zone opérationnelle.