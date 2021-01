Wéinst dem Virworf vun Abus de biens sociaux an der Verontreiung vu Firmegelder steet de Promoteur zanter e Dënschdeg viru Geriicht an der Stad.

De Parquet reprochéiert dem 58 Joer alen Investisseur, seng Entreprisen tëscht 2004 an 2011 genotzt ze hunn, fir Luxus-Aueren ze kafen. Dës hätten awer näischt mam deegleche Geschäft vun de Societéiten ze dinn, esou de Reproche viru Geriicht.

Um 2. Dag vum Prozess gouf kloer, datt net nëmme 842 Auere kaf gi waren, ma op d'mannst 879 a Bijoutieren uechter Lëtzebuerg, der Belsch, Italien, Frankräich an Däitschland. Déi extra 37 Auere wieren awer op kenge Rechnungen erëmzefannen gewiescht, esou d'Ausso e Mëttwoch vum Enquêteur vun der Police Judiciaire. Am Ganze koumen d'Auere vu 74 Fournisseuren.

D'Luxus-Produite wieren awer ni un Drëttpersoune verschenkt ginn, datt hätt de Becca am Verhéier 2015 kloer preziséiert.

An der Sessioun e Mëttwoch gouf et an Abléck an d'Iwwerweisungen, déi vun de verschiddene Firmen ënnerholl goufen a Buchungen, déi zum Deel iwwer Konte vum Flavio Becca senger Holding Firma zu Hongkong gelaf wieren.

D'Suitte vum Prozess ass en Donneschdeg de Moien um 9 Auer.