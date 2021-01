E Jong, deen ugangs 2020 zu Stroossen verhaft gouf an 9 Méint an Untersuchungshaft souz, steet elo a Schweden viru Geriicht.

Fir Gespréich net nëmmen zu Stroossen hat zejoert Enn Februar eng Perquisitioun an engem Eefamilljenhaus gesuergt, wou och Spezial-Unitéite vun der Police an den Asaz komm waren.

Hannergrond war eng Enquête wéinst méigleche Verstéiss géint d'Waffegesetz, respektiv och de méigleche Besetz vun explosivem Material.

Öko-Faschist a Schweden viru Geriicht / Reportage Roy Grotz

Dësen Dossier ass lo nees aktuell,wann och net hei am Land, mä a Schweden. An deem Land, wou de Jong, deen zejoert bei enger muskléierter Aktioun verhaft gi war, gebuer ass.

Am Viséier vu Parquet a Police war en deemools Mannerjäregen, deen den Autoritéiten ënner anerem duerch seng Aktivitéiten am Darknet opgefall war, wouropshin de Srel via en auslännesche Geheimdéngscht informéiert ginn ass an dunn d’Informatioun un d’Justiz weiderginn huet.

RTL-Sourcen no hat de viséierte Jonken, deen entretemps 18 Joer al ass, Kontakter an de radikal Milieu vun de sougenannten Öko-Faschisten. Eng Spuer, déi sech lo konkretiséiert.

De Jong, deen deemools zu Stroossen interpelléiert gouf an duerno 9 Méint an Untersuchungshaft souz, steet nämlech zanter leschter Woch zu Stockholm viru Geriicht.

Zesumme mat engem 20 Joer ale Kolleeg kréien déi zwee jonk Männer zanter dem leschte Freideg de Prozess wéinst Brandstëftung am Hierscht 2019 op eng Näerz-Ziichterei a Schweden gemaach. Dësen Haff, wou d'Déiere geziicht goufen, gouf beim Feier komplett zerstéiert.

Wéi et weider an de schwedesche Medien heescht, hätten déi selwecht zwee Jonk och Pläng gehat, fir eng Bomm bei enger Avortements-Klinik ze zünden. Och hätten et Diskussiounen iwwer en Attentat op e Riichter ginn.

Béid Reprochë goufen awer net vun der schwedescher Justiz zeréckbehalen.

An d'Plange vun der Brandstëftung an der Näerz-Farm schéngt de Lëtzebuerger Jonken awer verwéckelt gewiescht ze sinn, deen zu Stroossen verhaft gouf.

Schwedeschen Autoritéite no, déi sech op interceptéiert Telefonsgespréicher tëscht de radikaliséierte Jonke beruffen, hätt de jonke Mann gesot, datt hie Capacitéiten an der Chimie hätt, déi hien hei am Land an der Schoul geléiert hätt. Dobäi gouf och op d'Selwer-Baue vu Bomme verwisen.

Ob effektiv bei der Perquisitioun explosiivt Material fonnt gi war, wollt de Lëtzebuerger Parquet géintiwwer vun eis net agoen. Internen RTL-Sourcen no war dat de Fall.

Confirméiert gouf, datt dee jonke Mann den 23. Februar 2020 no der Perquisitioun vu sengem Heemechtshaus zu Stroossen an Untersuchungshaft koum.

Op Decisioun vun der Chambre du Conseil vun der Cour d’appel ass hien am November 2020 ënnert contrôle judiciaire op fräie Fouss komm.

Wat de Lëtzebuerger Volet vun der Affär ugeet, ass d'Enquête um Niveau vum Untersuchungsriichter nach ëmmer amgaangen.

Bei de verschiddenen Uklopunkte geet et ëm méiglech Verstéiss géint d’Legislatioun, déi de Besetz a Gebrauch vu Waffen determinéiert, méiglech Infraktiounen zum Gesetz iwwert déi sougenannt précurseurs d’explosifs an och ëm Infraktiounen am Zesummenhang mat der Terrorlegislatioun.

Wat méiglech penal Suitten ugeet, muss gewaart ginn, bis datt d’Instruktioun komplett ofgeschloss ass. D'Lëtzebuerger Justiz a Police schaffen iwwerdeems enk mat de schwedeschen Instanzen zesummen.

Zu Stockholm dréint sech de Prozess wéi gesot aktuell ëm d'Zeene vun presuméierten Öko-Faschisten, deene Liene mam Neonazi-Milieu nogesot ginn.

Op spezialiséierten online Sitte geet Rieds, datt den Terme vum Öko-Faschismus Bezuch hëlt op d'Blut und Boden-Ideologie vun de Nazien. Och d'Attentäter vu Christchurch, de Brenton Tarrant, respektiv El Paso, de Patrick Crusius, hu sech 2019 bei hiren mäerdereschen Dote mat 73 Affer op dëst rietsextremistescht, rassistescht Weltbild beruff.

An Police-Dokumenter gi béid jonk Männer als intelligent an héich-intelligent beschriwwen.

D'Affekote vun de Jonke plädéieren op onschëlleg, a soen, datt bei allem Plangen a mateneen Chatte jugendlech Naivitéit eng Roll gespillt hätt.

Déi komplett schwedesch Geriichtsdokumenter waren ënner anerem d'Source fir dësen Artikel.