Fir datt Leit a Wuere kënnen zirkuléieren. Besonnesch fir d’Frontalieren an aner wichteg Deplacementer wier dat essentiell.

Dat sot de Premier Xavier Bettel an Telefonsgespréicher mat der däitscher Kanzlerin a mam belsche Premier.

Déi lescht Deeg goufen et déi Telefonater, huet d’Regierung matgedeelt. Dat soll reegelméisseg geschéien, fir elo an der Kris de Point ze maachen a sech auszeschwätzen.

Deen Austausch steet natierlech och a Relatioun mam EU-Sommet en Donneschdeg, wou d'Corona-Kris dominéiert, mä et wéilt ee sech och an Zukunft reegelméisseg austauschen.

De Communiqué

Échanges téléphoniques de Xavier Bettel avec ses homologues Angela Merkel et Alexander de Croo (19.01.2021)



Communiqué par: ministère d'État

Au cours de ces derniers jours, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, s'est entretenu par téléphone avec ses homologues belge, le Premier ministre Alexander de Croo, et allemand, la Chancelière Angela Merkel, dans l'objectif de faire le point sur la situation actuelle liée à la Covid-19 dans les pays respectifs, notamment dans les régions transfrontalières, les mesures en vigueur pour lutter contre la propagation du virus, les risques liés à la propagation des différentes mutations et l'avancement du déploiement des campagnes de vaccinations, tout comme sur la coordination de la lutte au niveau européen, ceci en vue du Conseil européen dédié au sujet de la Covid qui se tiendra ce jeudi, 21 février 2021 par visioconférence.

Le Premier ministre a saisi cette occasion de réitérer l'importance de garder les frontières ouvertes et de garantir la liberté de mouvement des personnes et des biens, en particulier pour ce qui est des travailleurs frontaliers et autres déplacements essentiels.

Il a été retenu de continuer ces échanges de manière régulière.