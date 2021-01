Op engem Pressebriefing hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert iwwert d'Aarbechten aus dem Regierungsrot informéiert.

Vun dësem Freideg u muss jiddereen, dee mam Fliger a Lëtzebuerg areest a méi wéi 72 Stonnen am Ausland war, en negativen Test hunn, ier en an de Fliger klëmmt. Dat huet d’Regierung e Méindeg den Owend annoncéiert.

Acceptéiert gëtt e PCR-Test oder e Schnelltest. Leit, déi aus Net-EU-Länner kommen, mussen iwwerdeems een Test um Flughafe bei der Arrivée maachen. Do kéinten och nach Regiounen an der EU dobäikommen, déi vun der EU-Kommissioun als donkelrout ageschat ginn, hei waart een op d‘Decisioun. Dëst gëllt elo emol fir de ganze Februar. Wann een en Test refuséiert, muss een no der Arrivée a Quarantän. De Xavier Bettel huet hei präziséiert, datt an deem Fall kee Krankeschäin ausgestallt gëtt.

Areese mam Zuch oder Auto sinn deemno net concernéiert.

2. Phas vun Impfcampagne gëtt lancéiert

Iwwerdeems huet de Premierminister Xavier Bettel Detailer iwwert déi 2. Phas vun der Impfcampagne ginn.

"Mir kommen elo sou lues an den nächste Wochen an eng 2. Phas. Déi 2. Phas vun der Strategie soll och gemäß dem Avis vun der Commission nationale d'éthique dem Alter nogoen. Mir géifen dofir déi nächst Kategorie fir déi Leit reservéieren iwwer 75 Joer. Dës Persoune ginn iwwer Postwee och invitéiert an dem Alter no. Dat heescht, mir fänke mat den eelere Leit an där Kategorie un a ginn erof bis 75 Joer. Do donieft, an där Kategorie vun der 2. Phas gehéieren och déi Persounen, déi hautement vulnerabel sinn."



An dat onofhängeg vun hirem Alter. Et géif awer nach eng Woch daueren, bis d'Doktere gebrieft wieren, wien do alles drënner fält, deemno soll een elo nach net direkt bei den Dokter lafen, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Hei sollen am Laf vun der Woch nach Richtlinnen ausgeschafft ginn an déi ginn dann un d'Dokteren eraus.

Wat d'Antikierper-Medikament ugeet, dat ënnert anerem Däitschland kaaft huet, wär et nach ze fréi, esou ee Medikament ze kafen, et géing een do op d'Zouloossung vun der Ema waarden an net op de Wee vun enger nationaler Autorisatioun goen, sou nach d'Paulette Lenert.

