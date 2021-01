D'PRIMe House-Subsidë fit eng fir energetesch Sanéierung gi bis zum Enn vun dësem Joer verlängert

Dëst gouf am Ministerrot decidéiert.

Viséiert sinn 4 verschidden Zorten vun Investissementer:

nei, durabel gebaute Logementer, woufir Baugeneemegung muss bis den 31. Dezember gefrot gi sinn a wou de Chantier bis Enn 2024 muss fäerdeg sinn.

Dann ginn och energetesch Sanéierungen subventionéiert, woufir d'Demande fir den Accord de principe muss bis den 31. Dezember eragereecht gi sinn - d'Majoratioun vu 50% am Kader vum Programm Neistart Lëtzebuerg gëllt fir Sanéierungen, déi bis 2024 ofgeschloss sinn.

Dann ënnerstëtzt de Staat och d'Installatioun vun Wärmepompelen, Holz-Chaudièren, Raccordementer un e Wärme-Netz an natierlech Fotovoltaik-Installatiounen.

All Informatiounen an d’Formulaires sinn op guichet.lu an um Site vun myenergy.lu

Nom 1. Januar 2022, wann dës Aiden auslafen, gëllt en neien Subventiounements-System, fir d'erneierbar Energie-Sourcen nohalteg a rationell ze notzen.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Aides financières pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement: programme «Neistart Lëtzebuerg» prolongé jusqu'à la fin de l'année 2021 (22.01.2021)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

En date du 22 janvier 2021, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de règlement grand-ducal prolongeant le régime d'aides financières «PRIMe House» jusqu'au 31 décembre 2021, sous les conditions et modalités actuellement en place.

Sont visées par cette prolongation également les aides pour la rénovation énergétique durable ainsi que pour la promotion des systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables substantiellement revues à la hausse dans le cadre du programme «Neistart Lëtzebuerg» que le gouvernement avait mis en avant à la sortie du confinement du printemps 2020, dans le double souci de contribuer à la relance économique et de renforcer les efforts du Luxembourg en matière de lutte contre le changement climatique.

Sous réserve de la finalisation de la procédure réglementaire, le régime d'aides financières s'appliquera aux investissements et services suivants:

Nouveaux logements durables

Sont visées les nouvelles constructions pour lesquelles l'autorisation de bâtir est demandée au plus tard le 31 décembre 2021.

Les travaux devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2024 (date de la facture).

Assainissement énergétique durable

Sont visés les projets de rénovation pour lesquels la demande d'accord de principe est introduite au plus tard le 31 décembre 2021.

La majoration de 50% du programme «Neistart Lëtzebuerg» s'appliquera aux travaux et services réalisés au plus tard le 31 décembre 2023 (date de la facture): l'assainissement des différents éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment, la mise en place de la ventilation mécanique contrôlée, et le conseil en énergie.

Installations solaires thermiques, pompes à chaleur, chaudières à bois et raccordements à un réseau de chaleur

Sont visées les installations commandées au plus tard le 31 décembre 2021.

La majoration de 25% du programme «Neistart Lëtzebuerg» s'appliquera aux investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2023 (date de la facture).

Installations solaires photovoltaïques

Sont visées les installations pour lesquelles la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2021.

Un régime d'aides financières réformé prendra la relève pour les projets initiés au-delà du 1er janvier 2022.