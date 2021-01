Den Ament wéisst een nach net, ob déi nei Virus-Variant méi séier iwwerdroe gëtt an ob se verstäerkt ënnert de Kanner a Jonken zirkuléiert.

De Coronavirus zirkuléiert den Ament manner an de Schoulen, wéi nach virun de Feierdeeg, genee wéi an der Gesamtpopulatioun och, mä mir mussen den Ament extrem virsiichteg sinn an duerfir ginn den Ament heiansdo ganz Schoulen a Quarantän gesat fir z'evitéieren, datt d'Schoulen all nees mussen zougemaach ginn. Dat sot de Moien den Educatiounsminister Claude Meisch an eisem Moiesjournal. De Ressortminister huet duerchblécke gelooss, datt engem besonnesch déi brittesch Variant Suerge mécht an datt d'Autoritéiten d'Gefill hunn, datt den Ament méi Fäll beieneen optrieden. Dat kéint allerdéngs och domadder zesummenhänken, datt méi getest gëtt.

Den Ament wéisst een nach net, ob se méi séier iwwerdroe gëtt an ob se verstäerkt ënnert de Kanner a Jonken zirkuléiert, sou de Minister. En interministeriellen Aarbechtsgrupp tëscht Educatioun a Santé géif den Ament d'Situatioun an de Schoule genee am An behalen, fir derfir ze suergen, datt de Virus aus der Schoul eraus bleift, sou wäit et nëmme geet.

Den Educatiounsminister hofft weider, sou laang et nëmme geet hei am Land Schoul an der gréisstméiglecher Normalitéit halen ze kënnen.

Den Educatiounsminister Claude Meisch

Vun den am Ganze ronn 280 Enseignanten a Schüler an der International School zu Lënster goufen der nach zwee positiv getest. Hei gouf déi ganz Schoulcommunautéit no enger Infektioun mat der brittescher Coronavariant gekuckt. Dat wier de Beweis, datt och di brittesch Mutatioun net automatesch zu engem groussen Ausbroch féiert.