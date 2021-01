D'Signatairë vun engem oppene Bréif un de Minister zéien dorausser hir Konklusioun. Si géifen d'Kanner net méi obligéieren eng Mask unzedoen.

An engem oppene Bréif, deen en Donneschdeg verëffentlecht gouf, adresséiert sech de Maître Jean-Marie Bauler am Numm vun 120 Enseignanten an Educateuren, ënnerstëtzt vu villen Eltere wéi et heescht, un den Educatiounsminister Claude Meisch.

D'Signatairen, déi anonym wëlle bleiwen, soe sech beonrouegt vun de sanitäre Mesuren an de Schoulen a sinn net d'accord, datt si an d'Kanner an der Klass d'Mask mussen unhalen. Dat betraffent Léierpersonal an d'Educateuren an Educatricë stellt d'Effikassitéit vun de Masken a Fro a verweist op déi negativ Konsequenzen, gesondheetlecher a psychologescher, déi de Mond-Nues-Schutz hirer Meenung no géif mat sech bréngen.

Am Bréif gëtt och d'Gravitéit an d'Mortalitéit vum Coronavirus hannerfrot. De sanitäre Risk duerch de Covid-19 wier net méi schlëmm, wéi dee vun der Gripp, liest een. D'Signatairen zéien dorausser hir Konklusioun. Si géifen d'Kanner net méi obligéieren, eng Mask unzedoen, sou laang wéi se net wësse géifen, wéi d'Situatioun vun der Pandemie ass, ob de wëssenschaftlechen Notze vun enger Mask kloer bewisen, an d'Fro vun der Responsabilitéit vu physeschem a mentalem Schued gekläert ass.

D'Enseignanten an Educateure gi souguer nach méi wäit am Schreiwes a fuerdere carrément, datt d'Maskeflicht an de Schoulen an an de Betreiungsstrukture ganz soll opgehuewe ginn. Och misst en ëffentlechen Debat gefouert ginn iwwert eng nohalteg Visioun vun der Educatioun, fir datt d'Mënschen a Fridden, Respekt an Dignitéit zesummeliewe kënnen.

