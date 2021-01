D’Restaurateuren a Cafetiere fille sech vergiess. Dat well déi vun der Regierung versprachen Hëllefen net séier genuch ukommen.

Eng 150 Leit aus dem Horeca-Secteur hunn e Samschdeg de Mëtteg an der Stad manifestéiert. Se hätte jo gären, datt d'Caféen an d'Restauranten ënnert Hygiènes-Konditiounen erëm kënnen opmaachen.

Fir d'Verbreedung vum Coronavirus an den neie Varianten anzedämmen, gouf jo decidéiert, déi aktuell Mesurë bis den 21. Februar ze verlängeren, sou datt den Horeca-Secteur op d'mannst bis deen Dag wäert zoubleiwen. D’Restaurateuren a Cafetiere fille sech vergiess. Dat well déi vun der Regierung versprachen Hëllefen net séier genuch ukommen.

D’Leit fäerten, datt vill Restauranten a Caféen duerch d’Corona-Restriktioune faillite maachen. Zejoert gouf et 127 Faillitten am Horeca-Secteur registréiert. Dat waren der 44 manner ewéi nach 2019. De Wonsch vun de Restaurateuren a Cafetieren ass, datt de Secteur nees méiglechst séier opmaachen dierf. Se brauche Planungssécherheet.

Virun allem kleng Caféen a Restauranten hunn et schwéier. Dës hätte wéineg Reserven, huet et weider geheescht. Et war bis ewell déi 3. Maniff vu Restaurateuren a Cafetieren.