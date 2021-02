Insgesamt goufen 41 Awunner a 40 Mataarbechter positiv op de Sars-CoV-2 getest, 8 Awunner sinn un der Infektioun gestuerwen.

Zanter Mëtt Januar gëtt et an engem Altersheem an der Stad e gréissere Corona-Ausbroch. Am Ste Elisabeth am Park schaffen eng ronn 120 Mataarbechter an et liewen eng 110 Awunner do am Altersheem. Bis Mëtt Januar hätt et nach net ee positive Fall ginn, esou d'Fabienne Steffen, Generaldirektesch vun Elisabeth. Bannent kuerzer Zäit hu sech elo 41 Awunner a 40 Mataarbechter infizéiert an si positiv op de Coronavirus getest ginn, 8 Persounen si bis ewell gestuerwen. Wéi de Virus trotz reegelméissegen Tester, ënnert dem Personal an Awunner, esou staark konnt zirkuléieren, wier den Ament schwiereg ze soen. Am Raum hätt och gestanen, datt et sech géing em déi brittesch Variant handelt, dëst wier awer den Ament nach net gewosst. An der Struktur géif een, esou gutt et geet, versichen déi Infizéiert vun de Netinfizéierten ze trennen. Wéinst Personalmangel gouf och op d' Reserve Sanitaire zeréckgegraff. Vun de knapp 110 Awunner gouf bis ewell och nach kee geimpft.