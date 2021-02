D'Decisioun gouf en Dënschdeg geholl, nodeems méi Infektiounen ënnert de Kanner an den Enseignantë festgestallt goufen.

Aktuell ginn et awer net méi Detailer, och ass net gewosst, ob de Virus eventuell op aner Klassen iwwergegraff huet. Dofir misst een den Ament virsiichteg bleiwen, sou de Buergermeeschter vu Schëffleng, de Paul Weimerskirch. Mobil Testekippe, fir d'Kanner an der Schoul ze testen, sinn ugefrot a wieren deels och schonn op der Plaz gewiescht. Donieft sinn den Ament och zwou Klassen an der Lydie-Schmit-Schoul a Quarantän. Eng am Cycle 1 an eng Cycle 3. Zu Schëffleng gëtt et am ganzen 3 Grondschoulen.