Dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna um Dënschdeg an der Chamberplenière.

Hei huet hien op d'Virwërf aus der internationaler Press ënnert dem Titel OpenLux reagéiert.

Lëtzebuerg hätt an de leschte Joren um europäesche Plang proaktiv dozou bäigedroen, dass gemeinsam europäesch an international Reegelen Punkto Informatiounsaustausch an Anti-Blanchiment agefouert ginn. No LuxLeaks hätt ee konsequent Mesuren a Richtung Steiergerechtegkeet an Transparenz geholl.

Der Justizministesch Sam Tanson no wier natierlech och an dësem Dossier nach Loft no uewen an et géif een och all opgedeckten Affär duerch d'Press suivéieren.

Déi gréissten Oppositiounspartei CSV huet sech iwwerdeems der Positioun vun der Regierung ugeschloss an och d'Kommunikatioun vun der Regierung an där Affär gelueft.