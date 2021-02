D'iewescht Limitt vu finanziellen Hëllefen, déi u Betriber dierfen ausbezuelt ginn, goufen op EU-Niveau rezent vun 800.000 Euro op 1,8 Millioune gehuewen.

Elo wëll och d'Regierung hir Hëllefen elo upassen. Dat huet de Mëttelstandsminister Lex Delles an der Chamber annoncéiert.

Ënnert anerem wier geplangt, fir jonk Entreprise méi staark z'ënnerstëtzen, grad well déi net vun der Aide coûts non couverts konnte profitéieren. Ausserdeem soll sech d'Schaffen trotz Restriktioune lounen, esou de Minister weider. Dofir sollen zum Beispill d'Recetten aus Takeaway Servicer an der Restauratioun net méi vun der Aide, déi de Betrib kritt, ofgerechent ginn. De Lex Delles huet bei där Annonce awer och betount, dass all dës Pläng e Freideg nach am Regierungsrot missten diskutéiert an accordéiert ginn.