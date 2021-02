D’finanziell Hëllef fir d’net gedeckte Käschte gëtt bis Juni mat verlängert an déi Mesure gëtt och fir Entreprisen, déi rezent geschaaft goufen, opgemaach.

Donieft ginn an Zukunft 100% vun de Käschte kompenséiert, wann eng Firma huet misse ganz zoumaachen an dat selwecht gëllt fir Hoteller, déi 75% vum Ëmsaz verluer hätten.

Eng aner zousätzlech Mesure ass déi, datt d’Revenue vun Take Away a Liwwerungen zu 25% beim Calcul immuniséiert ginn. An d’Plaffonge fir d’Hëllef fir net gedeckte Käschte gëtt ëm 50% an d’Luucht gesat.

D’Horesca-Federatioun huet per Communiqué d’Mesurë begréisst, well dat wieren hir Haapt-Revendikatioune gewiescht. Allerdéngs bedauert se, datt d’Adaptatiounen net retroaktiv applizéiert wäerte ginn. Donieft fuerdert d’Horesca-Federatioun, datt d’finanziell Hëllef bis Enn vum Joer verlängert gëtt an d’TVA fir de Secteur op 3% erofgesat gëtt.