Kuerz virun 6.30 Auer koum et um CR101 zu engem Accident mat engem Auto, an deem 2 Persoune souzen. Detailer iwwert Blesséierter ginn et nach keng.

Dat huet eis d'Police op Nofro hi bestätegt. Et soll een dee Beräich wa méiglech evitéieren. Eng Deviatioun geet via de Katrewang / Keespelt. Dat deelt den ACL a sengem Trafic-Info mat.