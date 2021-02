Dir wëllt wësse wéi d'Loftqualitéit zu Lëtzebuerg ass? Dat ass elo méiglech mat enger neier interaktiver Kaart um ganzen Territoire vun der Groussregioun.

Kaart fir d'Loftqualitéit / Reportage vum Pierre Jans

De geographeschen Informatiounssystem vun der Groussregioun an d'Associatioun Atmo Grand-Est, déi d'Loftqualitéit eben am franséische Grand-Est surveilléiert, hu sech zesummenzedoen an eng Kaart erstallt. D'Zil: all BiergerIn an der Groussregioun ka mat e puer Klicken um Computer déi aktuell Loftqualitéit an der ganzer Regioun nokucken. Aus deem Grond gëtt et d'Kaart an dräi Sproochen, Däitsch, Franséisch an och Englesch.

Déi Responsabel schreiwen, déi interaktiv Kaart géif Stonn fir Stonn aktualiséiert ginn. Op 98 Miessstatiounen an der Groussregioun, dovu sechs zu Lëtzebuerg, ginn d'Donnéeën iwwer den Zoustand vun der Loft erfaasst. A wien an den Detail goe wëll, kann och eppes gewuer ginn iwwer den Typ vun der Miessstatioun. An der Stad Lëtzebuerg op der Place Winston Churchill steet zum Beispill en Apparat, dee sech a senge Miessungen haaptsächlech op den Trafic konzentréiert. Bei Biekerech steet eng Statioun, déi d'Loftqualitéit méi generell miesst.

PDF: D'Kaart mat de Miessstatiounen

© SIG GR

Gemooss gëtt mat den Norme vum europäeschen Index fir Loftqualitéit. Fënnef Schuedstoffer stinn am Mëttelpunkt: zwou Zorte renge Stëbs, Ozon, Stéckstoffdioxid a Schwiefeldioxid. Graff gesot, gëtt fir all Schuedstoff op all Statioun eng Moyenne berechent. A sechs Stufe gëtt d'Qualitéit agedeelt, vu ''gutt'' bis ''ganz schlecht''.

Kleng Stéchprouf: d'Miessstatioun zu Beidler an der Gemeng Jonglënster huet aktuell an alle fënnef Kategorien den Index 1. Déi fënnef Schuedstoffer sinn an dëser ländlecher Regioun deemno wéineg an der Loft.

D'Kaart fir d'Stad Lëtzebuerg war den Ament vun der Stéchprouf net aktuell. Dofir awer déi fir den Zentrum vu Metz. Hei gouf ganz wéineg Ozon an der Loft gemooss. Dofir awer wuel méi Stéckstoffdioxid. Dofir do just d'Nott ''befriddegend''.

Dës interaktiv Kaart ass ze fannen um Site vum Geoportail vun der Groussregioun. Riets uewe kann een dann d'Kategorie ''Ëmwelt'' auswielen a ka kucken, wou een an der Groussregioun déi beschte Loft ze ootme kritt.

Schreiwes